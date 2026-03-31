Главное за ночь 31 марта

Жертвами атак ВСУ за неделю 23-29 марта стали 20 мирных жителей России, в том числе ребенок. Об этом и других важных событиях рассказал 31 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-31T08:28

🟥 Почти 140 жителей РФ, в том числе трое детей, на неделе пострадали из-за ударов со стороны ВСУ. Двадцать человек, включая ребенка, погибли, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 Российские депутаты во время визита в Вашингтон заявили конгрессменам, что именно украинская сторона тормозит мирные инициативы, в том числе предложенные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, на Украине "боятся" даже посмотреть "план Уиткоффа", так как условия этого соглашения воспринимаются ими как поражение.Журова также отметила, что часть американских конгрессменов, прежде всего республиканцев, готовы к выстраиванию диалога с Россией.🟥 Электричество пропало на востоке Тегерана после ударов США и Израиля, сообщило агентство Tasnim.🟥 Блокирование Ормузского пролива в течение еще месяца может привести к росту цен на нефть марки Brent до 150 долларов за баррель. Такое мнение высказал главный экономист американского банка JP Morgan Брюс Касман.О других событиях - в материале Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля на сайте Украина.ру.

