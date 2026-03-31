Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен. Главные новости к этому часу

Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко российским СМИ. Об этом и других важных событиях рассказал 31 марта телеграм-канал Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами.🟥 Взрывы прозвучали на западе Тегерана, сообщает Jamaran.🟥 Более 10 взрывов прогремело в Иерусалиме, пишет AFP.🟥 Израиль предоставил США разведданные об Ормузском проливе и острове Харк на фоне сообщений о подготовке наземной операции американских войск в Иране, пишет газета Times of Israel со ссылкой на израильские военные источники.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты могут попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк.🟥 Возможное рассмотрение парламентом Ирана вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является закономерной реакцией на действия западных стран, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Подробнее о конфликте - в материале Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля на сайте Украина.ру.
