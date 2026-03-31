Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ

Новые модели "Ланцета" сами находят цель на финальном участке и не боятся РЭБ. Но использовать их против живой силы ВСУ слишком дорого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-03-31T04:30

В беседе с журналистом Украина.ру Коц рассказал о новых изделиях, которые появились у "ланцетоводов". "У них сейчас появляются новые модели ["Ланцетов"]. Они более устойчивы к РЭБ, потому что на финальном участке траектории захватывают цель оптико-электронным комплексом и самостоятельно до нее долетают, даже если их пытаются глушить. Тут уже участие человека не нужно. Дрон сам находит цель", — заявил Коц.Он добавил, что также в войсках используются "Молнии" — ударные дроны самолетного типа. Они бьют по ближним тылам и достаточно устойчивы к РЭБ. "Но поскольку противник тоже совершенствуется, пока какого-то ультимативного оружия нет ни у нас, ни у них", — отметил военкор.Отвечая на вопрос о номенклатуре применении "Ланцета", эксперт сделал важное уточнение. По его мнению, этот дрон-камикадзе слишком дорогой, чтобы использовать его против живой силы, в отличие от обычного FPV-дрона. "Но по укрепрайонам, блиндажам и украинским позициям в жилой застройке его используют. Номенклатура его применения расширилась. Оборонка нарастила темпы их производства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

