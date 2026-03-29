Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ

Нам надо создавать большие соединения беспилотных систем. И создавать их сразу механизированными. Они будут быстро выдвигаться на какой-то участок, чтобы купировать прорыв украинцев или поддерживать наше наступление (изоляция поля боя, удары по тылам и выкуривание личного состава противника из укрепрайонов). Приехали – отработали – уехали

2026-03-29T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор книги "Никто не выVOZит эту жизнь", военный волонтер Герман СадулаевРанее Садулаев у себя в телеграм-канале предположил, что ВСУ в любой момент на любом участке могут перейти в крупномасштабное наступление за счет того, что им вновь удалось добиться количественного и качественного превосходства в беспилотниках. Он, в частности, отметил, что враг применяет много дронов на оптоволокне, радио-дронов, меняющих частоты, а также атакует целыми стаями по несколько десятков машин. По его словам, срочно нужны организационные и технические меры, чтобы купировать эту угрозу.- Герман Умаралиевич, я когда читаю ваши посты на эту тему, то сразу представляю сцену из исторических фильмов: лучники делают залп, небо чернеет от стрел, пехота кое-как пытается прикрыться щитами, а в это время на нее несется конница. Неужели ВСУ могут изобразить нечто подобное, только на современном технологическом уровне?- Может быть, мои прогнозы выглядят излишне алармистскими. Но лучше быть алармистом и готовиться к отражению любых угроз, чем пропустить какой-то болезненный удар.Нет никаких сомнений в том, что у ВСУ есть планы контрнаступления на предстоящую весенне-летнюю кампанию. Не факт, что у них что-то получится. У них тоже есть ряд проблем. Наши операторы БПЛА тоже действуют. Наша артиллерия тоже разносит их тылы. В этом смысле и нам, и им одинаково тяжело собрать подразделения и технику в единый ударный кулак. Тем не менее, они будут пытаться осуществить нечто подобное за счет превосходства в нижнем небе: в количестве и качестве дронов, а также в организации и системе управления.С этим надо что-то делать. Если порядка 90% наших потерь в личном составе и технике приходится именно на дроны, то и 90% наших усилий должны быть сосредоточены на том, чтобы найти конкретное решение этой проблемы.Снизу (боевые офицеры, солдаты и дроноводы) эти предложения поступают. Есть конкретная тактика по уничтожению лежек вражеских операторов БПЛА. И не только лежек, а всей их инфраструктуры по запуску дронов. Это же не только блиндаж, откуда дрон вылетает. Это ретрансляторы, склады с оборудованием и пункты управления. Все это надо находить и уничтожать, используя наше преимущество в огневых ресурсах.В чем мы превосходим врага? ФАБы, РСЗО, ствольная артиллерия, а также дроны самолетного типа вроде "Молнии". Используйте это. Не жалейте огневые ресурсы. Выжигайте эти площадки для запуска БПЛА так, чтобы там ни одной полевой мыши не осталось.Повторюсь, специализированная тактика на этот счет есть. Причем ее разрабатывают сами бойцы на передовой, которые непосредственно роют окопы и держат эти коптеры в руках. Просто надо, чтобы и начальники их послушали.- Чтобы мы активнее использовали наши огневые ресурсы, надо что-то сделать со связью. А мы, мягко говоря, споткнулись после того, как "Старлинк" отключили. Есть какие-то ситуативные решения, которые позволят нам продержаться до того момента, пока наш военный интернет "Рассвет" не заработает?- Есть спутниковая связь от "Газпрома", но ее можно использовать только в тылу, потому что оборудование к ней очень громоздкое и заметное. Сами бойцы про нее шутят: поставить на позиции газпромовскую тарелку – это то же самое, что повесить баннер: "Украинцы, наводитесь сюда". Вблизи ЛБС пользоваться ей трудно. При этом "Газпром" слишком высокие тарифы выставляет на свое оборудование. Для армии у них почему-то льгот нет. В общем, надо решить целый ряд нюансов, чтобы этим пользоваться.Да, "Рассвет" сейчас запустил первые 16 спутников. Говорят, что полностью сеть заработает к концу 2027 года. Но это очень долго. Поэтому ребята обходятся тем, что к пунктам связи тянут оптоволокно из тыла, а там уже налаживают связь по рациям и "тапикам" (армейские проводные телефоны). Хотя это более низкий технологический уровень.И тут бы предложил еще одно решение.Если мы прямо сейчас не можем наладить спутниковую связь, давайте поставим врага в равное положение с нами. Можно лишить Украину военного интернета. Давайте взорвем старлинковские спутники, чтобы они остались на орбите в качестве космического мусора. Почему нет?Несмотря на то, что СВО идет уже пятый год, мы по-прежнему ограничиваем себя в силах и средствах: "Мы это можем сделать, но не будем". Так нельзя уже воевать. Надо уже делать буквально все, что можно. Причем для уничтожения "Старлинка" нам не понадобится тратить два года. Достаточно устроить ему помехи в работе над Украиной.- Эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 ("Нудоль") с этим справится?- Думаю, да. У нас есть технические средства для ведения космической войны. Еще в советское время они разрабатывались. Наши военные понимали, что сражения на орбите тоже вести придется. И, похоже, время для этого настало.- С одной стороны, уничтожение спутников "Старлинка" — это повод к прямой войне с США. С другой стороны, Иран показал, что их особо бояться нечего.- Нам их действительно нечего бояться. Какая разница, по США это удар или не по США? Важно, что здесь и сейчас они используют спутниковую группировку "Старлинка" для осуществления связи и управления в ВСУ.Мы могли бы еще это потерпеть, если бы связь была доступна всем. Какая позиция якобы была у Илона Маска? "Я ничью сторону в конфликте не занимаю. Просто у меня спутники летают и всем интернет раздают. Кто хочет – пусть подключается. Покупайте тарелку, платите абонентскую плату и пользуйтесь. А кто за кого – сами решайте".Кстати, формально, "Старлинк" — это не США, а транснациональная корпорация. Она официально ни Пентагону, ни Белому дому не подчиняется.В общем, позиция Маска казалось логичной. Только пусть он тогда последовательность проявляет. Либо пусть все пользуются, либо всем отключить. Это бы подтвердило его позицию, что он в войне не участвует. Но сейчас очевидно, что он воюет на стороне Украины против России. Ситуация поменялась. Поэтому мы даже с точки зрения военного права имеем все основания его оборудование уничтожать.- Вернемся к теме дронов. Вы еще приводили красивую метафору, что нам надо устанавливать "зубы дракона" в нижнем небе. Что конкретно в эту инфраструктуру должно входить?- Первое. Мы уже обсуждали, что РЭБ сейчас не всегда эффективен, потому что противник использует дроны на оптоволокне и меняет частоты (переключать частоты на станциях РЭБ сложно). Тем не менее, какая-то эффективность у РЭБ все равно есть. Даже если он останавливает 10-20% дронов, это уже немало. В качестве "зубов дракона" они уже должны быть.Второе. Нам нужны дешевые зенитные системы самонаведения. Надо разработать какой-то комплекс, стреляющий патронами, а не дорогими ракетами. Фпвшка стоит около 40 тысяч рублей, и тратить на нее самонаводящуюся ракету просто невозможно. К тому же, эта фпшка может лететь со скоростью более 200 километров в час. Это очень быстро. Не успеет никакой воин с ПЗРК на нее среагировать.Поэтому нам нужен дешевый комплекс с 7,62мм пулеметами на турели, радиолокационной станцией и лазерным наведением. И все это надо объединить в одну систему. Работает РЛС в нижнем небе. Засекает объекты. Автоматически наводится на них. Автоматически патронами из пулемета они уничтожаются.Такие системы надо поставить на каждом километре фронта.Дроны – это не какое-то там супероружие, которое невозможно побороть. Против любого меча можно придумать щит. Просто мы сейчас находимся на такой стадии развития военных технологий, когда меч (дроны) сильнее щита (анти-дроновая ПВО). Поэтому нельзя опускать руки и говорить: "Вот, дроны заняли все нижнее небо. Никуда мы не прорвемся".Да, у Украины дронов в несколько раз больше, чем у нас. Да, они их у себя клепают в невероятных количествах. Да, Запад им помогает. Да, Китай им тоже комплектующие поставляет. Но у нас есть технические решения, которые позволяет их превосходство в дронах обнулить. И если мы такие комплексы с РЛС и автоматическими турелями поставим на каждом километре фронта, им будет все равно, сколько дронов сбивать – даже если это будет стая из 100 "птиц". Для него это летающие объекты, в которые надо стрелять.Это огромная работа. Но надо просто по-сталински собрать всех и сказать: "Это надо было сделать еще вчера. Вот вам деньги и производственные мощности. Вперед". И тогда все будет.- Еще вы говорили, что нам необходимо формировать резервы моторизованных батальонов войск беспилотных систем.- Мы уже создали отдельный род войск беспилотных систем. Если род войск создан, то это позволяет нам разворачивать не только отдельные специализированные подразделения в рамках больших частей и соединений, но и разворачивать специализированные части и соединения беспилотных систем. То есть надо создавать не только батальоны дроноводов, а полки, бригады и дивизии.Великая Отечественная война показала, что механизированные части надо сводить в большие соединения, чтобы они были полноценным ударным кулаком. Теперь нам нужны большие соединения беспилотных систем. И, конечно, они должны быть моторизованными.Чем их механизировать? Это отдельный вопрос. Они же должны выдвигаться на места боевой работы очень быстро. Им же нельзя ждать, пока мимо будет проезжать КАМАЗ, который согласится их загрузить и довезти на место. У них должен быть свой быстрый и защищенный транспорт. А у нас с этим проблемы. Нет у нас качественных моделей БТР и БМП.Поэтому имеет смысл быстро начать разработку и внедрение специальной боевой бронированной машины для войск БПЛА, чтобы внутри у нее уже была встроена специальная инфраструктура для дроноводов: зарядные системы, радиолокационные станции, ретрансляторы.Причем необязательно делать ее на основе БМП. К сожалению, наши БМП не соответствуют реалиям нынешней войны. Они не обеспечивают они качественную защиту личному составу. Камеры у них узкие и маленькие. Поэтому имеет смысл делать машины для дроноводов на базе броневика "Тигр". Они себя неплохо зарекомендовали. И, конечно, надо увеличить производство самих "Тигров".Повторюсь, надо создавать большие соединения беспилотных систем. И создавать их сразу механизированными. Они будут быстро выдвигаться на какой-то участок, чтобы купировать прорыв украинцев или поддерживать наше наступление (изоляция поля боя, удары по тылам и выкуривание личного состава противника из укрепрайонов). Приехали – отработали – уехали.- Плавно переходим к теме Ближнего Востока. Вы поддерживаете идею о том, чтобы передавать Ирану какую-то часть наших средств поражения. "Пусть они не трансформаторные будки на Украине разбивают, а летят по американским базам в странах Залива". Могли бы вы указать на конкретные системы, которые можно было бы максимально быстро доставить в Иран и развернуть на позициях? В конце концов, не повезем же мы им "Орешники".- "Орешники" не повезем. Но у нас есть гиперзвуковые "Калибры", "Цирконы" и "Кинжалы". Можно было бы их каким-то образом переправить.Кстати, США очень боятся этих наших поставок. Поэтому они недавно бомбили Бендер-Энзели — крупнейший порт Ирана на побережье Каспия. Море – это же самое удобное для нас логистическое плечо. По нему можно поставить уже готовые ракетные системы. Не знаю, делаем ли мы это, но надеюсь, что делаем.У нас есть ракеты, предназначенные для несения ядерных боезарядов. Просто мы на них ставим обычную взрывчатку и бьем ими по трансформаторным будкам на Украине. На мой взгляд, это нерациональное использование очень дорогого вооружения. Было бы больше пользы, если бы мы отдали их Ирану.Иран очень храбро бьет и по базам, и по нефтеналивным терминалам, и по аэродромам. Он вообще не спрашивает, куда можно бить, а куда нельзя. И Ирану можно было бы передать часть наших систем, которые западные ЗРК в принципе не берут. Их можно было бы использовать для того, чтобы добить американскую ПВО на Ближнем Востоке. А потом уже можно их обычными "Шахедами" закидывать.- Вы сказали, что США стали бить по портам на Каспии. Как, все-таки, быть с тем, что Иран в уязвимом положении с точки зрения логистики? Поставлять ему помощь можно либо из через море, либо по единственной железной дороге через Пакистан. И все это очень хорошо простреливается.- А что делать? В Великую Отечественную войну какие-то караваны с ленд-лизом тоже уничтожались. Причем часть этих поставок шла как раз через Персию. Правда, тогда СССР и США оккупировали север Ирана, чтобы немцы его не заняли и не могли препятствовать ленд-лизу. В идеале нам и сейчас надо брать под защиту каспийские порты Ирана. Но, к сожалению, мы и с защитой собственных портов сейчас не особенно справляемся.- Как думаете, чем дело кончится? Нас ждут еще несколько месяцев ракетных перестрелок? Или совсем скоро "коалиция Эпштейна" решится на десантную операцию/сухопутное вторжение?- Иран смог поставить "коалицию Эпштейна" в цугцванг, когда каждый ее шаг только ухудшает положение.Продолжать ракетные перестрелки – плохо. Сухопутная операция – плохо. Закончить войну со словами: "Мы и так всех победили" - плохо. Можно, конечно, еще нанести ядерный удар по Ирану, но это тоже плохо. Нет у них хороших решений. Но чем все это закончится - я тоже предсказать не берусь.Во главе "коалиции Эпштейна" стоит абсолютно неадекватный человек, но наши политологи до сих пор задним числом пытаются объяснять те или иные действия Трампа: "Тут у него такая стратегия. Там у него такой интерес. А вот там у него такая многоходовка". Да нет в его действиях никакой логики и хитрого плана. У него мания величия и старческий маразм. И что ему дальше в голову взбредет – предсказать не берусь.Лично мне бы хотелось, чтобы США попробовали наземную операцию. Пусть они уже все гештальты закроют. Только тогда они поймут, по чем фунт лиха. Потому что эта затея закончится разгромом всей "коалиции Эпштейна".- А готово ли иранское общество к тому, что в случае этой сухопутной операции противник тоже сможет нанести им серьезные людские потери? Вы бывали в этой стране и знаете настроения народа.- Иран в идеологическом смысле — это нация смертников. Этим они отличаются от других стран, куда вторгалась Америка все последние годы. Они же восемь лет вели тяжелейшую войну с Ираком. Она сформировала для них образ героизма и жизненные ориентиры. Для них это тоже самое, как для нас Великая Отечественная война. Конечно, у иранцев, особенно у молодежи, есть вопросы к собственной власти. Конечно, они хотели бы большей открытости и модернизации. Но это не значит, что они не готовы умирать за свою страну. Американских морпехов они все равно пойдут убивать.

Кирилл Курбатов

интервью, иран, украина, сша, илон маск, вооруженные силы украины, дональд трамп, дроны, ракеты, пво, сво, бронетехника, рэб, starlink, спутник, связь