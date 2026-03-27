Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ

2026-03-27T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий и поддерживает связь с военнослужащими на передовой- Андрей, какие у вас ожидания на оставшиеся два месяца весенней кампании, учитывая, что на отдельных участках у нас есть заметные результаты (район Славянска и Приграничье), но в большинстве случаев противник либо замедлил наше продвижение, либо сам пытается наносить ощутимые удары?- Начнем со Славянского направления. После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. На север от нее – Славянск, на запад-Краматорск.Также у нас появился новый плацдарм в районе трассы "Москва-Киев". Мы там заняли порядка восьми населенных пунктов. Расширяется наша буферная зона. Во-первых, мы отодвигаем врага от границы, чтобы он мог поменьше использовать артиллерию и дроны для стрельбы по нашим регионам. Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру.ВСУ при этом ходили в контрнаступ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов. В Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). При этом сам город ВСУ не отбили. Наши продолжают удерживать ключевые позиции.В целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении.- Думаете, к лету они накопят достаточно дронов и сформируют механизированные резервы?- Киевский режим сейчас усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. У них сейчас развернуты большие мощности по производству дронов. Причем не только на самой Украине, но и в Восточной Европе, куда наши средства поражения не могут дотянуться. Посмотрим, что у них получится.- А в районе Доброполья и Константиновки какие у нас перспективы?- На прошлой неделе я общался с ребятами из состава группировки "Юг". Это батальон специального назначения операторов БПЛА, который работает под Константиновкой. Они сейчас в опытном режиме применяют изделия, которые спокойно добивают до Дружковки, а это сильно севернее. Экспериментируют с новыми батареями и летучими ретрансляторами, чтобы повысить дальность действия дронов. Это очень важно. Пока у нас не будет контроля над малым воздухом, нашим штурмовикам придется туго.Для этого нужно выбить подразделения БПЛА противника. Это непросто. Украина туда подтянула на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных и злобных "птичников": "Птахи Мадьяра" и "Kurt & Company". Но надо их уничтожить. Иначе никакого прогресса не будет.- Понятно, что для этого нам надо и свои ударные дроны прокачивать, и "зубы дракона" в малом воздухе устанавливать. Но если рассуждать в категории "или-или", то что здесь, на ваш взгляд, первично?- Исходя из того, что лично видел я, надо концентрироваться на собственных ударных дронах.Их нужно больше. Ребята в основном используют "ВТ-40" (ПВХ-1), но к ним противник сумел подобрать ключик. ВСУ поняли, как их нужно сбивать и гасить РЭБом. При этом киевский режим расширяет номенклатуру дронов. У них регулярно появляются новые изделия, для противодействия которым нам приходится тратить время.Что касается дронов-перехватчиков, то сейчас все коллеги-журналисты хотят посмотреть на "Елку": заснять ее работу на боевых позициях и поговорить с разработчиками.Дело в том, что fpv- дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло" (дроны-самолет) и засняло все позиции наших войск (у него ночная камера и тепловые сигнатуры). И если мы найдем способ противодействия этим "крыльям", то сможем значительно ослепить украинские расчеты fpv-дронов.В этом отношении "Елка" действительно выглядит очень перспективно. Запускается она с установки пистолетного типа. Поражает дрон-самолет на высоте до 1,5 километров кинетическим ударом. Такие штуки нам нужны. Это будет хорошее подспорье и для мобильных групп ПВО в Приграничье, и для бойцов на передовой.- Зафиксируем. В борьбе за малый воздух нужно в первую очередь уничтожать разведывательные БПЛА.- Конечно. Это нужно, чтобы операторы fpv-дронов не знали, куда лететь. В режиме свободной охоты ты много не налетаешь. У дрона сядет батарейка, и он рухнет где-то в лесополосе.- А у каких наших новых ударных дронов есть больше перспектив стать массовыми?- Я недавно работал с "ланцетоводами". У них сейчас появляются новые модели. Точные характеристики пока не раскрываются, но они более устойчивы к РЭБ, потому что на финальном участке траектории захватывают цель оптико-электронным комплексом и самостоятельно до нее долетают, даже если их пытаются глушить. Тут уже участие человека не нужно. Дрон сам находит цель.Также у нас используются "Молнии" - ударные дроны самолетного типа. Они бьют по ближним тылам. Тоже достаточно устойчивые к РЭБ.Но поскольку противник тоже совершенствуется, пока какого-то ультимативного оружия нет ни у нас, ни у них.- Насколько я знаю, раньше "Ланцет" в основном бил по бронетехнике. Может ли он сейчас работать по живой силе и пунктам управления БПЛА?- "Ланцет" слишком дорогой, чтобы использовать его против живой силы. Это не копеечный fpv-дрон, собранный в прифронтовой лаборатории на 3-D принтере. Но по укрепрайонам, блиндажам и украинским позициям в жилой застройке его используют. Номенклатура его применения расширилась. Это значит, что их стало больше. Оборонка нарастила темпы их производства.- Сейчас еще новый "Куб" хвалят.- С расчетами "Куба" я не работал. Насколько я понимаю, у него та же номенклатура целей, что и у "Ланцета": блиндажи, бронетехника, укрепрайоны. При этом "Ланцет" все-таки посерьезнее и подороже. А вообще, если спросить у любого дроновода, какие у него типичные цели, он ответит: "Бьем по всему, что покажется в килл-зоне".- Как в условиях господства дронов приходится бронетехнике? Недавно была новость, что теперь у нас стали делать "мангалы" из плотной резины, потому что она легче металла и не перегружает ходовую.- Я на самом деле с этим столкнулся еще в 2024 году в Белгородской области. Там местный предприниматель скупил у разорившихся заводов конвейерные ленты из толстой резины. Ей обшивали очень много техники: и Уазики, и БМП, и БТР, и танки. Она работает как противоосколочный подбой. Если рядом разрыв артиллерийского снаряда, эта плотная резина вылавливает осколки, они не повреждают ни обвес, ни броню машины.Я недавно работал в танковом батальоне 77-го отдельного мотострелкового полка группировки "Юг". Там они используют резину в качестве юбки, которая закрывает нижнюю часть лобовой брони. Это хорошо защищает от противотанковых мин.Плюс ко всему, они на эту юбку дополнительно наваривают стальные пластины, которые играют роль танкового трала, чтобы заставлять детонировать мины с магнитным датчиком. Это серьезно защищает ходовую танка. И катки, и гусеницы, и дно остаются целыми.Но сами "мангалы" из резины, которые навариваются сверху, я не видел. Это по-прежнему решетки и дополнительные блоки динамической защиты.Кстати, есть еще одна новинка. Сейчас на танках стали использовать шаровые огнетушители. Эта штука похожа на волейбольный мяч. При нагревании температуры он взрывается, распыляя вокруг углекислоту, которая почти моментально тушит пожар. Да, экипаж тоже может этим надышаться. Но тут задача – не сохранить танк, а дать возможность танкистам выскочить наружу.Против кумулятивных боеприпасов резиновые "мангалы", конечно, не такие устойчивые. Кумулятивная струя их спокойно пробивает. Но от сбросов с той же "Бабы-Яги" они защитят. "Баба-Яга" — это очень серьезная проблема для танков. Она сбрасывает на тонкую броню крыши 82-мм осколочно-фугасные мины. От них резиновая броня могла бы защитить. Хотя бы не вывести танк из строя.Повреждения-то он получит в любом случае. Но боеспособность сохранит.- А "Курьеры" мы сейчас применяем?- Интенсивность их применения несколько снизилась. От "Старлинка" нас отключили, а радиосвязь глушится РЭБом.- Чем пытаемся потерю "Старлинка" компенсировать?- Есть газпромовские тарелки, но их не любят, потому что сигнал и скорость со "Старлинком" не сравнить. При этом грамотные командиры себе на позиции давно протянули оптоволокно и вай-фай мосты. Интернет в блиндаже ловит замечательно. Можно фильмы в 4К смотреть. У тех, кто об этом позаботился заранее, все нормально. Тем, кто об этом не думал, тяжелее.- Есть ли надежда, что спутники от "Рассвета" в ближайшее время хотя бы в экспериментальном режиме заработают?- В этом году должны то ли 24, то ли 26 спутников запустить. В 2027 году их должно быть больше сотни. Понятно, что со "Старлинком" это все равно не сравнить, но нам и не нужна всемирная сеть. Наша задача – покрыть всю страну и зону СВО. Прежде всего – обеспечить высокоскоростным интернетом наших военных. Без него воевать в 21 веке нельзя. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше.- Также хотелось бы обсудить удары врага по нашим тылам. В последнее время регулярно прилетает по Усть-Луге и другим ключевым объектам инфраструктуры в Ленинградской области. То ли Прибалтика пропускает беспилотники через свое воздушное пространство, то ли сами прибалты проводят операцию под чужим флагом. Что можно сделать в плане усиления защиты от этой напасти? Возможны ли какие-то ответные военно-технические меры гибридного характера в отношении Прибалтики?- Начнем с мер защиты.Понятно, что комплексов ПВО на все важные объекты у нас не хватит. Поэтому надо расширять географию применения мобильных огневых групп с теми же "Елками". Нужно в рамках Минобороны создавать некую новую службу, которая будет гражданских в эти группы и обучать их применять пулеметы с турелями на пикапах.Это должно быть как в "БАРС-Белгород" и в "БАРС-Курск", когда люди днем работают на основной работе, а ночью посменно выходят на дежурство и охраняют небо. По-другому от этой угрозы не защититься.Что же касается ответных гибридных мер, то сомневаюсь, что наше руководство на это пойдет. Если по Прибалтике что-то прилетит, там очередная истерика с новыми пакетами санкций начнется. Лучше уж запускать ракеты по самой Украине. Это не так хлопотно.- Учитывая то, о чем мы говорили, какие у вас ожидания на этот год? Вы больше оптимист или пессимист?- Я бы очень хотел надеяться, что в этом году мы начнем бои за Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя противник там серьезно закопался. Да и килл-зона никуда не исчезла. Во всяком случае, Константиновку и Дружковку в этом году мы взять можем. Еще надеюсь, что мы Орехов возьмем. В этом случае путь на Запорожье будет открыт, и Украине для защиты города придется стягивать значительные силы с других участков, где мы сможем наступать. Также хотелось бы, чтобы мы зачистили Гришино к западу от Красноармейска и начали продвижение в Днепропетровской области.

Кирилл Курбатов

