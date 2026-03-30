МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского

Ближний Восток не попадет в ловушку из-за обещаний киевского режима странам региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости

2026-03-30T14:39

Израиль и Иран ведут войну с Ираном, который отвечает ударами в том числе по союзникам и партнёрам агрессоров в регионе. Владимир Зеленский во время ближневосточного турне на прошлой неделе предложил государствам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, украинские перехватчики дронов и морские беспилотники (БЭК)."Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана является весьма катастрофичной ошибкой и просчетом. Убежден, что региональные страны не попадут в такую ловушку", - заявил Багаи.Заявление дипломата опубликовал иранский телеканал SNN.Багаи уверен, что Зеленский, посетив страны Ближнего Востока на фоне конфликта вокруг Ирана, пытается их "обобрать".Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 28 февраля о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против исламской республики, подчеркнув, что операция направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Израиль уже осуществил операцию своего спецназа на территории исламской республики, а США перебрасывают в регион дивизии для и угрожают интервенцией.

новости, иран, сша, израиль, владимир зеленский, дональд трамп, али хаменеи, пентагон, украина.ру, мид, война в иране, ближний восток, беспилотники, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломаты