МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
Ближний Восток не попадет в ловушку из-за обещаний киевского режима странам региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости
2026-03-30T14:39
Ближний Восток не попадет в ловушку из-за обещаний киевского режима странам региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости
Израиль и Иран ведут войну с Ираном, который отвечает ударами в том числе по союзникам и партнёрам агрессоров в регионе. Владимир Зеленский во время ближневосточного турне на прошлой неделе предложил государствам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, украинские перехватчики дронов и морские беспилотники (БЭК).
"Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана является весьма катастрофичной ошибкой и просчетом. Убежден, что региональные страны не попадут в такую ловушку", - заявил Багаи.
Заявление дипломата опубликовал иранский телеканал SNN.
Багаи уверен, что Зеленский, посетив страны Ближнего Востока на фоне конфликта вокруг Ирана, пытается их "обобрать".
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 28 февраля о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против исламской республики, подчеркнув, что операция направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Израиль уже осуществил операцию своего спецназа на территории исламской республики, а США перебрасывают в регион дивизии для и угрожают интервенцией.
Ранее на эту тему: Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
Актуальное интервью на эту тему: Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта
15:33Трамп снова угрожает Ирану, присматривающемуся к ядерному оружию. Новости к этому часу
15:05В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico
14:52Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
14:50"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки
14:45Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:39МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
14:30Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
14:19Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
14:17Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
14:13Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
14:09Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
14:04Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
14:02"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
14:01Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
Лента новостейМолния