JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины - 30.05.2026 Украина.ру
JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможных переговорах с Россией обнажило внутренние противоречия в Европейском союзе. Об этом 30 мая пишет Junge Welt
В немецкой газете Junge Welt вышла статья, в которой анализируются внутриполитические процессы в Европейском союзе, связанные с украинским кризисом. Автор обращает внимание на выступление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которая на днях заявила о готовности к переговорам с Россией, но на условиях военных ограничений для Москвы.Как пишет издание, сам факт того, что Каллас делает подобные заявления публично до каких-либо официальных встреч, говорит о серьёзных разногласиях внутри ЕС. Часть европейских стран, по мнению газеты, сомневается в смысле дальнейшего финансирования конфликта, у которого, как указывается в статье, нет перспектив для победы Запада.При этом автор отмечает, что руководство Евросоюза, вероятно, не заинтересовано в реальных переговорах, выдвигая политически нереалистичные требования. В качестве примера приводится позиция Каи Каллас, которую издание называет либо некомпетентной, либо намеренно саботирующей начало диалога.На фоне этого в последние дни появляются сообщения, что европейские лидеры ищут кандидатуру для контакта с Москвой. Среди возможных вариантов назывались бывшие руководители Германии и Италии, а также некоторые действующие политики.Президент России Владимир Путин, комментируя возможные переговоры, заявил, что Европа сама должна выбрать того, кому доверяет и кто не допускал оскорбительных заявлений в адрес России. Он напомнил, что диалог был прерван по инициативе европейской стороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины

19:46 30.05.2026
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
