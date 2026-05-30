JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможных переговорах с Россией обнажило внутренние противоречия в Европейском союзе. Об этом 30 мая пишет Junge Welt

2026-05-30T19:46

В немецкой газете Junge Welt вышла статья, в которой анализируются внутриполитические процессы в Европейском союзе, связанные с украинским кризисом. Автор обращает внимание на выступление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которая на днях заявила о готовности к переговорам с Россией, но на условиях военных ограничений для Москвы.Как пишет издание, сам факт того, что Каллас делает подобные заявления публично до каких-либо официальных встреч, говорит о серьёзных разногласиях внутри ЕС. Часть европейских стран, по мнению газеты, сомневается в смысле дальнейшего финансирования конфликта, у которого, как указывается в статье, нет перспектив для победы Запада.При этом автор отмечает, что руководство Евросоюза, вероятно, не заинтересовано в реальных переговорах, выдвигая политически нереалистичные требования. В качестве примера приводится позиция Каи Каллас, которую издание называет либо некомпетентной, либо намеренно саботирующей начало диалога.На фоне этого в последние дни появляются сообщения, что европейские лидеры ищут кандидатуру для контакта с Москвой. Среди возможных вариантов назывались бывшие руководители Германии и Италии, а также некоторые действующие политики.Президент России Владимир Путин, комментируя возможные переговоры, заявил, что Европа сама должна выбрать того, кому доверяет и кто не допускал оскорбительных заявлений в адрес России. Он напомнил, что диалог был прерван по инициативе европейской стороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

