"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ

Папа Римский Лев XIV выпустил специальную энциклику "Magnifica Humanitas" ("Величие человечности"), посвященную угрозам массового распространения технологий искусственного интеллекта, которая вызвала значительный интерес в ведущих мировых медиа

2026-05-30T18:08

Послание римского понтифика затрагивает два основных аспекта, связанных с активным и повсеместным внедрением ИИ.Папа раскритиковал использование искусственного интеллекта в военных целях, увязанное с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. По мнению Святого престола, обезличенный машинный разум, поставленный на службу западных корпораций, расширяющих сотрудничество с государственными структурами, может привести к окончательной дегуманизации военных конфликтов. А систематические ошибки ИИ все чаще приводят к непоправимым человеческим трагедиям.Эта критика адресована компаниям из Кремниевой долины. В последнее время они активно сотрудничают с Пентагоном, принимая участие в разработке нападения на Иран и Венесуэлу. Существует мнение, что целеуказания так называемого "боевого искусственного интеллекта" привели к массовому убийству несовершеннолетних школьниц в иранском городе Минаб, по которому был нанесен удар американских ракет. На это намекают сами американцы – пытаясь доказать, что в этом преступлении виноваты не руководители Пентагона, а допустившая ошибку машина.Лев XIV неоднократно критиковал команду Дональда Трампа за агрессивные действия на Ближнем Востоке, называя его угрозы в адрес иранцев "совершенно неприемлемыми". И новая энциклика Ватикана очевидно направлена против Белого дома, который открыто использует возможности ИИ в своих непрерывных войнах, игнорируя катастрофические последствия этой практики."В своем тексте Папа осудил жажду власти, движимую гонкой искусственного интеллекта, особенно в разработке все более изощренных методов дистанционной войны. Он заявил, что недопустимо доверять системам ИИ необратимые, фатальные решения, что стало еще одним поводом для разногласий между имеющим американское гражданство Папой и администрацией Трампа, которая активно работала над дерегулированием развития ИИ", – пишет об этом Associated Press.Обезличенной компьютерной программе чужды жалость и сострадание. Она не опасается ответственности за последствия своих решений. Применение "боевого искусственного интеллекта" действительно представляет собой открытый вызов гуманизму, и это можно видеть не только на примере событий в Персидском заливе. Жестокое убийство девушек из общежития в Старобельске, которое атаковали украинские дроны, могло быть спровоцировано специфической логикой машинного разума, который с особым цинизмом тестируют на поле боя американские и европейские корпорации.Министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил сегодня о том, что в "некоторых случаях" нужно "выводить человека из цикла принятия решений", разрешая искусственному интеллекту самостоятельно контролировать уничтожение целей на поле боя. Хотя в перспективе это может поставить человечество на грань уничтожения в очередной глобальной войне."Искусственный интеллект – это же не вполне интеллект. Он не мыслит, как человек. Большая языковая модель – это некоторая база текстов и прочих данных. И какая-то прописанная внутри этика – мы не знаем, какая. Например, наносить максимальный моральный урон, лишающий противника боевого духа. И на основании ряда текстов машина делает вывод, что именно гибель детей вызовет фрустрацию и деморализацию.Весь пласт мировой литературы содержит в себе христианские и гуманистические ценности. Книжки по ведению войн в принципе тоже весьма четко обозначают границы допустимого. Чтобы эффективно выигрывать войны и наносить максимально высокий материальный и моральный урон, ты по-хорошему, должен запрограммировать машине этику маньяка-социопата", – рассуждает об этом в своем канале политконсультант Мария Сергеева.С этим связана еще одна базовая угроза искусственного интеллекта, о которой говорит энциклика Папы Римского. Манифест "Величие человечности" констатирует – машинный разум может лишить работы миллионы людей, которые становятся для работодателей ненужным балластом. Компании выбрасывают на улицу квалифицированных специалистов, заменяя их на ИИ, которому не нужно платить зарплату.Это достаточно очевидные выводы. Тотальное внедрение ИИ-технологий ведет к тому, что экономическая деятельность коммерческих компаний целиком подчиняется задаче увеличения их сверхприбылей. Социальные аспекты экономики – права и интересы наемных работников – совершенно не волнуют машинный разум, которому не надо питаться, оплачивать жилье и одежду, воспитывать детей и лечить болезни.Внедрение искусственного интеллекта уже привело к массовым увольнениям. Корпорация Amazon сократила в последнее время свыше 30 тысяч рабочих мест, финансово-технологическая компания Block отправила на улицу почти половину своего штата, крупнейшие банковские структуры – JPMorgan Chase, Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo – уволили в первом квартале текущего года около 15 тысяч человек – невзирая на высокие прибыли. И в американском обществе распространяется настоящая паника, связанная с социальными угрозами ИИ-технологий."Конфетно-букетный период общения американцев с искусственным интеллектом официально подошёл к концу. Нейросети из полезных помощников, как их воспринимали на заре, менее чем за год превратились в опасных конкурентов. Лишь 27% опрошенных считают, что ИИ приведёт к росту числа рабочих мест. 73% уверены, что он уничтожит рабочие места. Почти столько же американских студентов считают, что найти работу им будет очень сложно. Люди, рожденные между 1997 и 2012 годами – цифровые аборигены, – испытывают сейчас самую большую тревогу и даже злость по поводу того, как повлияет на их личное будущее искусственный интеллект", – пишет об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Проблема в том, что Лев XIV не предлагает в своей энциклике убедительные способы борьбы с вызовами неконтролируемого распространения искусственного интеллекта. Святой Престол пообещал запретить ИИ-проповеди в католических храмах и распорядился тщательнее проверять подлинность сетевого контента в своей церковной парафии – чтобы кто-то не попробовал написать с помощью искусственного интеллекта альтернативную версию Святого Писания.В остальном энциклика ограничивается набором благих пожеланий, с апелляциями к "ответственным цифровым компаниям", которым призывают доверять в Ватикане.На презентации папского документа присутствовал Кристофер Олах – соучредитель американской компании Anthropic, которая судится с администрацией Трампа, требуя от Пентагона прекратить использование своих ИИ-технологий в военных целях. Но эти "моральные принципы" во многом обусловлены внутреннем политическом конфликтом в США. Олах враждует с республиканцами, симпатизируя Демпартии США. И если у власти окажется президент-демократ, этот технобарон с высокой вероятностью подержит использование "боевого искусственного интеллекта" в рамках "миротворческих операций" в духе Байдена и Обамы.Больше того – эксперты сразу же заподозрили, что энциклика "Величие человечности" могла быть написана при помощи ИИ, представив в подтверждение своих слов математические расчеты. Это говорит о том, что Святой престол по-прежнему полагается на искусственный интеллект, составляя против него пламенные филиппики. Что подчеркивает драматизм ситуации, в которой оказалось в наши дни человечество.Читайте по этой теме статью: "Неужели Трамп решил похитить Папу Римского? "Война" Трампа и Святого Престола"

Сергей Котвицкий

