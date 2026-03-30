Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля - 30.03.2026 Украина.ру
Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
Владимир Зеленский заявил гендиректору крупнейшего немецкого военного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, что каждая домохозяйка может выполнять его работу. Об этом 30 марта сообщает RT
2026-03-30T13:33
2026-03-30T13:33
2026-03-30T13:47
Ранее Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинские дроны производителей Fire Point и Skyfall "работой домохозяек"."У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновационная деятельность", - сказал гендиректор Rheinmetall.СМИ также писали, что строительство на Украине завода снарядов Rheinmetall за 2,5 года не сдвинулось с места. Паппергер заявлением о том, что украинские компании по производству беспилотников "домохозяйками с 3D-принтерами" вызвал резкое недовольство киевского режима. Зеленский сделал ответное заявление в общении с прессой. "Если созданный украинскими “домохозяйками” беспилотник способен уничтожать танки и артиллерию, то значит, что мы официально вступили в эру домохозяек", - заявила украинская компания Skyfall.Зеленский в общении со своим пресс-пулом рассказал об успехах турне по Ближнему Востоку. Он рассказал про Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иорданию и контакты с политиками других государств. По его словам, миссию продолжает секретарь СНБО Рустем Умеров, а за само турне киевского гостя главы государств "очень благодарны". "Считаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении милтек и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно", - сообщил Зеленский. Он уточнил, что страны Ближнего Востока будут поставлять на Украину дизельное топливо. Киев взамен предложил свой опыт, добытый в СВО. В частности, Киев предложил союзникам США на Ближнем Востоке консультативную помощь по противодействию БПЛА и морские беспилотники, доказавшие свою эффективность на Чёрном море. Теперь их предложено использовать в войне Израиля и США против Ирана, в частности - чтобы разблокировать Ормузский пролив.Актуальное интервью на эту тему: Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости, Украина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Рустем Умеров, RT, Владимир Зеленский, СНБО, Вооруженные силы Украины, Трамп и Зеленский, военная помощь, ВПК, Rheinmetall AG, оружие, БПЛА сегодня, БПЛА, дроны, Черное море, нефть, Иран, война в Иране
Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33 30.03.2026 (обновлено: 13:47 30.03.2026)
Владимир Зеленский заявил гендиректору крупнейшего немецкого военного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, что каждая домохозяйка может выполнять его работу. Об этом 30 марта сообщает RT
Ранее Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинские дроны производителей Fire Point и Skyfall "работой домохозяек".
"У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновационная деятельность", - сказал гендиректор Rheinmetall.
СМИ также писали, что строительство на Украине завода снарядов Rheinmetall за 2,5 года не сдвинулось с места. Паппергер заявлением о том, что украинские компании по производству беспилотников "домохозяйками с 3D-принтерами" вызвал резкое недовольство киевского режима. Зеленский сделал ответное заявление в общении с прессой.
"Если созданный украинскими “домохозяйками” беспилотник способен уничтожать танки и артиллерию, то значит, что мы официально вступили в эру домохозяек", - заявила украинская компания Skyfall.
Зеленский в общении со своим пресс-пулом рассказал об успехах турне по Ближнему Востоку. Он рассказал про Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иорданию и контакты с политиками других государств.
По его словам, миссию продолжает секретарь СНБО Рустем Умеров, а за само турне киевского гостя главы государств "очень благодарны".
"Считаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении милтек и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно", - сообщил Зеленский.
Он уточнил, что страны Ближнего Востока будут поставлять на Украину дизельное топливо. Киев взамен предложил свой опыт, добытый в СВО.
В частности, Киев предложил союзникам США на Ближнем Востоке консультативную помощь по противодействию БПЛА и морские беспилотники, доказавшие свою эффективность на Чёрном море. Теперь их предложено использовать в войне Израиля и США против Ирана, в частности - чтобы разблокировать Ормузский пролив.
