Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
Финская компания Kuomiokoski Oy, известная брендом обуви Kuoma, приняла решение закрыть свою историческую фабрику, проработавшую почти 100 лет. Об этом 30 мая сообщает телерадиовещательная компания Yle
2026-05-30T17:47
Финская обувная компания Kuomiokoski Oy (бренд Kuoma) закрывает свое производство в городе Куомиокоски, которое работало около ста лет.Предприятие переводит выпуск продукции в другой город — Мянтюхарью, где откроется более современная фабрика. В компании пояснили, что историческое производство постепенно уступает место новому.Как отмечает Yle, в последние годы бизнес столкнулся с серьезными проблемами из-за остановки экспорта в Россию в 2022 году. Оборот компании сократился примерно на треть, а по итогам прошлого года убытки превысили один миллион евро.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
