Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая

В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов, которое нацелено на защиту от вражеских беспилотников. ВСУ пытаются нанести удар по логистике юга России

2026-05-30T18:10

Указ о внесении изменений в структуру правительства Нижегородской области подписал губернатор региона Глеб Никитин.Как сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, ключевым изменением, внесённым указом, станет создание нового органа исполнительной власти – министерства защиты объектов Нижегородской области. Его, а также министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин, который переходит из блока заместителя губернатора Сергея Морозова в блок заместителя губернатора Сергея Половникова.Кроме того, в блок Сергея Половникова из блока первого заместителя губернатора Андрея Гнеушева переходит заместитель председателя правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией."Таким образом, в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников", – рассказал губернатор Никитин.Кроме того, в непосредственное подчинение губернатору Нижегородской области введена должность заместителя председателя правительства, курирующего деятельность государственной жилищной инспекции, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны объектов культурного наследия.Также, в непосредственное подчинение заместителю губернатора Сергею Морозову переходят министерство экологии и природных ресурсов, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и региональная служба по тарифам."Данные изменения обусловлены консолидацией в едином блоке функций, прямо или косвенно связанных с безопасностью, и соответствующим переходом в блок Сергея Половникова двух зампредов, ранее работавших в блоках Сергея Морозова и Андрея Гнеушева. Новая структура в полной мере отвечает актуальным вызовам и задачам, стоящим перед регионом и государством. Рассчитываю на эффективную, ритмичную и результативную работу всех блоков правительства, которых коснулись структурные изменения", – подытожил губернатор региона.Российские СМИ уже окрестили новое министерство Нижегородской области "министерством защиты от беспилотников".Украинские дроны атаковали Нижегородскую область утром 28 мая."Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – писал 28 мая в 08:43 в своём телеграм-канале Никитин.Тем временем власти Херсонской и Запорожской области сообщили о том, что Украина пытается перерезать сухопутную дорогу в Крым.Так, вечером 29 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что украинские военные при помощи БПЛА предпринимают попытки минирования с воздуха трассы "Новороссия"."Зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход", — написал он в своём телеграм-канале.Балицкий призвал водителей быть "предельно внимательными" при движении на дорогах и отказаться от поездок без острой необходимости."Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлёте к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника", — заявил губернатор.Ранее перекрыли участок трассы "Новороссия" в Херсонской области. Это случилось после того, как гексакоптер ВСУ "Баба-яга" сбросил мины в этот район 29 мая. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за срабатывания мин погиб водитель КАМАЗа, ещё несколько автомобилей получили повреждения."Погиб водитель КАМАЗа. Также повреждения получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе. Сейчас участок трассы перекрыт. Специалисты проводят разминирование. Это циничное варварство. Такие действия по своей жестокости напоминают фашистскую блокаду Ленинграда, когда враг пытался запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения", – писал Сальдо в своём телеграм-канале 29 мая в 15:50.Он призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов он призвал сразу сообщать в экстренные службы и держиться на безопасном расстоянии.Атака на трассу "Новороссия" повлияла на поставки топлива в Крым."Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", – сообщил вечером 29 мая глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Кроме того, ВСУ пытаются перерезать сообщение между Донецком и Луганском."Противник публикует кадры ударов БПЛА-камикадзе ВС Украины по транспорту на отрезке трассы Луганск - Донецк. На кадрах видно, что помимо военного транспорта - целенаправленно нанесены удары по легковому гражданскому авто (водитель погиб) и автомобилю скорой помощи. Ответственность за это военное преступление, а именно удары по гражданскому и медицинскому транспорту лежит на "K-2" 20 отдельной бригады беспилотных систем ВС Украины и лично на командире Кирилле Вересе", – писал утром 30 мая военкор Владимир Романов.В другой записи он указал, что ответом на происходящее могли бы быть удары по украинским мостам. В то же время, другие эксперты ранее указывали, что подобные удары трудноосуществимы и вряд ли способны полностью остановить использование мостов.Происходящее прокомментировал доброволец и публицист Алексей Живов."Есть ощущение, что наш чудовищно мощный и результативный удар возмездия по Киеву за Старобельск совершено не испугал нашего противника. Он с должным упорством продолжает применять тактику "тысячи комариных укусов" и она, к сожалению, дает свои плоды. И вот еще что. С учетом происходящего на дорогах СВО уже сейчас стоить подумать о защите трассы М4 Дон", – отметил Живов.Он также выразил предположение по поводу целей украинского командования."Я так понимаю, сейчас задача нашего врага - загнать грузопоток обратно на Крымский мост, чтобы там… впрочем меня никто не уполномочивал об этом думать", – подытожил доброволец.Ранее, 27 мая, министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" "для масштабирования middle strike (ударов на среднюю дальность – Ред.) и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине"."Наше задание сейчас – <...> максимально масштабировать middle strike и в координации с военными сосздать для врага полный логистический локдаун", – заявил Фёдоров.Он также сообщил, что в рамках первого этапа программы украинское Минобороны вместе с Генштабом выделило дополнительные 5 млрд грн. (около 8 млрд руб. – Ред.) непосредственно для военных на закупку современных средств для ударов на среднюю дальность.Подробнее о происходящем на трассе "Новороссия" – в статье Александра Чаленко "Почему дроны ВСУ смогли перекрыть трассу "Новороссия" и как исправить ситуацию. Говорят эксперты".

