NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
Американский лидер Дональд Трамп ещё не принял решения о том, кого он хотел бы видеть своим преемником, и выражает неуверенность в кандидатуре вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом 30 мая пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники
США, Дональд Трамп, Новости, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Республиканская партия

NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника

18:26 30.05.2026
 
Американский лидер Дональд Трамп ещё не принял решения о том, кого он хотел бы видеть своим преемником, и выражает неуверенность в кандидатуре вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом 30 мая пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники
Президент США Дональд Трамп пока не определился с выбором преемника и выражает сомнения в том, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс обладает необходимыми качествами для этой роли.
По данным издания, Трамп регулярно спрашивает советников о Вэнсе и о госсекретаре Марко Рубио. В начале мая на одном из мероприятий он спрашивал гостей, кто из них двоих стал бы лучшим кандидатом на пост президента. При этом сам Трамп, как отмечает газета, дал понять, что "не поддерживает ни одного" из них.
Хотя издание называет Вэнса "фаворитом по умолчанию" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, его шансы напрямую зависят от уровня поддержки действующего главы государства.
"Трамп, похоже, считает вопрос о своём преемнике нерешённым, что добавляет напряжённости в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент часто вставлял вопрос о своём вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса всё необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", — говорится в публикации.
Президентские выборы в США запланированы на 7 ноября 2028 года. На данный момент главными кандидатами являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. По словам автора издания "Украина.ру" Евгении Кондаковой, тот, кто сегодня кажется наиболее вероятным претендентом, сам не уверен, что захочет воспользоваться этим шансом. Подробнее в материале Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028
