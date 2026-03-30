https://ukraina.ru/20260330/iran-zadumalsya-o-yadernom-oruzhii-ukraina-atakuet-mirnoe-naselenie-rf-khronika-sobytiy-na-1300-30-1077316571.html

Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта

Иран готов пересмотреть договор о нераспространении ядерного оружия и будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Украина терпит поражения на фронте, но наращивает удары по мирному населению России. Мессенджер Telegram в России могут разблокировать, заявил член СПЧ при президенте России Александр Ионов

2026-03-30T13:15

хроники

эксклюзив

военные сводки на украине

сво

спецоперация

иран

таганрог

дмитрий песков

куба

сербия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077183701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_695147e0f4015a0d083c58ee15867d47.jpg

Иран резко повышает ставки в конфликте на Ближнем ВостокеПарламент Ирана обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после агрессии США и Израиля. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди.По его словам, Иран не стремится к созданию атомной бомбы, но считает, что нельзя одновременно придерживаться "правил игры" и подвергаться ударам, поэтому пришло время покинуть ДНЯО."С учетом сложившихся обстоятельств членство Ирана в ДНЯО больше не имеет смысла, и, по-видимому, преобладающее мнение среди депутатов парламента именно такое - после этих событий нет причин принимать такие ограничения", - передает его слова телеканал SNN.Развитие ядерной программы Ирана началось в 1950‑е годы при шахе Мохаммаде Резе Пехлеви при поддержке США. В 1958 году страна вступила в МАГАТЭ, в 1968 году подписала ДНЯО и ратифицировала его в 1970 году. После свержения шаха в 1979 году реализация программы была приостановлена, но в конце 1980‑х годов работа по атомным технологиям возобновилась. С 2003 года действует фетва прежнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, запрещающая создание ядерного оружия.Также Иран планирует ввести плату за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности парламента страны Алаэддин Боруджерди, его слова приводит телеканал SNN."Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем", — заявил Боруджерди.По его словам, обеспечение безопасности и предоставление услуг судам, проходящим по проливу, будет осуществляться с помощью сборов. При этом сумму сборов чиновник не уточнил. Сейчас, по данным американской прессы, она составляет уже 2 миллиона долларов с каждого судна.Появилась информация, что Иран поразил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3 Sentry. Об этом сообщил телеканал Fox News.По данным канала, машине урон машине был нанесен во время недавнего ракетного удара по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии — одному из ключевых военных хабов США на Ближнем Востоке. В результате атаки 12 американских военнослужащих получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Иран, таким образом, в ближневосточном конфликте явно повышает ставки. Это говорит об уверенности военно-политического руководства страны в возможностях Ирана.Украина наращивает удары по мирному населению РФБолее 60 беспилотников удалось уничтожить в ходе массированной атаки в Таганроге и шести районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его словам, Таганроге пострадали восемь человек, один погиб. В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 машин и 3 предприятия. В одном из домов беспилотник повредил газовые трубы, газ быстро перекрыли, поэтому возгораний не было.Между тем, три человека, включая двоих детей пострадали при падении БПЛА на многоквартирный дом в Краснодаре, сообщили в оперштабе Кубани. Из-за падения беспилотников повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара.Всего силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны России.Также, по данным ведомства, ВС РФ освободили Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Российские средства ПВО сбили за сутки 3 ракеты большой дальности "Нептун" и 312 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также стало известно, что ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военных на всех направлениях СВО. Telegram в России хотят разблокироватьВероятность возобновления работы мессенджера Telegram в России можно оценить как высокую. Об этом заявил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов."Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны", — сказал он.По словам Ионова, выдвигаемые к сотрудникам мессенджера требования являются "абсолютно адекватными". Эту повестку, по его словам, уже обсуждают в офисе Telegram.Этот мессенджер блокируют в России из-за несоблюдения законодательства РФ: он порою распространяет контент, к котором уесть претензии у правоохранителей. В случае блокировки подобного контента, Telegram может начать работать в привычном режиме.Россия продолжит помогать Кубе и СербииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений. По его словам, РФ не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы и продолжит работать над поставками нефти. Соединенные штаты к этому готовы: тема поставок российской нефти на Кубу заблаговременно поднималась РФ и американскими визави, сообщил Песков. "Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на все рынки, включая европейский", - также сообщил представитель Кремля.По его словам, Россия сейчас ведет контакты по продлению газового контракта для Сербии.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Подробнее - в материале Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

