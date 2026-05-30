Вместо России. Польша начинает свою денацификацию и демилитаризацию Украины

Владимир Зеленский всерьез разозлил Польшу: сразу два президента этой страны, бывший и настоящий, публично заткнули носы от смрада трупа лидера ОУН (м) Андрея Мельника, которого по приказу главы киевского режима с почестями перезахоронили на "вкраине милой".

2026-05-30T08:34

Правда, сам Мельник ничего подобного не завещал, но кто теперь его спрашивает - ведь он, с подачи руководства Украины, стал символом новой идеологии воюющей страны. Сегодня Банковая методично собирает собственный пантеон "мучеников и героев нации", куда входят деятели ОУН*, УНР и различных националистических движений, сотрудничавших с нацистами или связанных с этническим насилием. И чем хуже становится ситуация на фронте и внутри страны, тем активнее власть пытается цементировать общество через культ борцов за независимость - Бандеры, Коновальца, Мельника и прочих фашистских коллаборантов.Вот только проблема в том, что подобная политика неизбежно вступает в конфликт с памятью соседних народов - прежде всего поляков и евреев. Кстати, МИД Израиля и руководство "Яд ва- Шем" выступили с осуждением героизации пособников нацистов. "Чествование лидера движения, которое поддерживало нацистскую Германию и сотрудничало с ней во время преследований и убийств миллионов евреев, подрывает моральные принципы, необходимые для борьбы с холокостом", - заявили в пресс-службе комплекса. Несмотря на то, что критика перезахоронителей оуновца Мельника была высказана в крайне осторожной и деликатной форме, Украина немедленно и жестко отреагировала на все израильские сожаления. На сайт "Миротворец" уже внесли Дани Даяна - председателя всемирно известного израильского государственного национального мемориального комплекса истории Холокоста. А чего ждать полякам?Напомним, что Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды - ордена Белого Орла - из-за решения присвоить подразделению украинских ССО имени "Героев УПА"*. "8 июня состоится заседание Капитулы Ордена Белого Орла. Я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение ордена Владимира Зеленского. Президент Украины, присвоив украинской воинской части имя "Героев УПА"*, предоставил лучший материал и много кислорода российской пропаганде. Я крайне негативно оцениваю это решение. Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА*, не готова быть частью европейской семьи", - подчеркнул лидер Польши.Вставил свои 5 копеек и бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он также раскритиковал Зеленского за перезахоронение в Украине одного из лидеров ОУН Андрея Мельника: "Президент Украины, награждая бандитов из УПА*, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим, я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я и дальше буду помогать в борьбе с советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке", - пафосно заявил дедушка польской революции, забыв,, видимо, что советская власть давно закончилась.Тут стоит сказать, что Украина героизирует нацистов и их пособников еще со времен первого майдана и Виктора Ющенко. В стране за это время появились сотни памятников ватажкам ОУН, улицы украинских городов бодро называют именами участников "Волынской резни" и расстрельной команды Бабьего Яра. Так, в 2024 году в городе Никополь Днепропетровской области улицу Павлоградскую переименовали в честь Петра Дьяченко, который командовал 31-м батальоном шуцманшафта СД (вспомогательной полиции) и руководил коллаборационистскими частями в составе вермахта и дивизии СС "Галичина". Также новый украинский "герой" принимал личное участие в карательных акциях против мирных жителей и был лично награжден Гитлером Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией. Но до нынешней выходки с перезахоронением Мельника польских "адвокатов" Украины героизация убийцы евреев и поляков ничуть не смутила. В 2014-м году на Украине был сформирован добровольческий батальон ОУН, бойцы которого придерживались праворадикальной и националистической идеологии. Имя Степана Бандеры и сейчас носят с гордостью и честью 1-й батальон 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Однако, старик Валенса и усом не пошевелил за все то время, пока Зеленский возвеличивал нацистских выкормышей, называя именами мясников улицы и проспекты страны.А вообще-то дело Мельника вернулось на Украину задолго до праха. Его ветвь ОУН действует там с начала 1990-х. Глава организации Богдан Червак (он также присутствовал на церемонии перезахоронения своего кумира) более 11-ти лет занимает пост первого заместителя главы Госкомитета по телерадиовещанию и ещё при Порошенко* составлял списки российских книг, запрещённых к ввозу, требовал от президента Израиля извинений за "несправедливую" критику ОУН, а главное - выставлял Польше счет за геноцид украинцев во время операции "Висла". Но тогда поляки молчали. А сейчас вдруг польская элита зашевелилась и стала отбирать у Зеленского ордена и срывать украинские флаги. И хотя дедушка Леха до сих пор думает, что незалежна сражается с "совьетами", а Кароль Навроцкий убежден, что только одна воинская часть на Украине носит имя "героев УПА"*, что-то явно сдохло в польско-украинском лесу.И Варшава постарается использовать историю с героизацией бандеровцев всех мастей как удобный инструмент для пересмотра отношений с Украиной. Первый сигнал уже прозвучал: страна, которая героизирует нацистских прислужников, никак не может стать членом ЕС. Вот таким теперь будет ответ на все требования Зеленского немедленно "вступить" Украину в Евросоюз: или убирайте память о бандеровцах, или не видать вам европейской семьи, как своих ушей. Очень похоже на требование денацификации Украины, а самое пикантное то, что требует этого не Россия, а европейская держава и главный адвокат Украины - Польша. Кроме того, с помощью этого морально-исторического рычага Варшава может дистанцироваться от украинского проекта без прямого конфликта с Брюсселем и Вашингтоном.В чем это выразится? В перекрытии кислорода украинской продукции, например, как это уже сделала Венгрия. В массовой депортации из страны украинцев, тем более, что в Польше растет недовольство украинскими "гостями" и размером помощи мигрантам. А чем активнее Киев превращает Мельника, Бандеру и Коновальца в официальных героев, тем сложнее польским властям объяснять собственному обществу, почему они должны продолжать безоговорочно поддерживать Украину.А еще Польша начинает уставать от роли главного логистического хаба украинской войны. Именно через польскую территорию идут основные каналы поставок западного вооружения, техники и боеприпасов. Это делает Варшаву потенциальной стороной конфликта - со всеми вытекающими. К слову, зашевелились польские правители и начали возмущаться нацистской политикой Украины почти сразу после предупреждения России о нанесении ударов по центрам принятия решений и командным пунктам. То есть, в Польше понимают, что удары возмездия вполне могут зацепить и военный перевалочный пункт в Жешуве. Ни разу ни удивимся, если руководство "Речи Посполитой" отобрав у Зеленского всех "белых орлов", перекроет и линию снабжения ВСУ арсеналами - прикрываясь лозунгами об исторической справедливости. Кажется, это называется демилитаразацией?В общем, перезахоронение ватажка ОУН Андрея Мельника запустило цепочку решений, которые бьют по Украине сильнее любого "Орешника". Исторический конфликт уже начинает использоваться как инструмент блокировки ускоренного вступления Украины в ЕС. А если еще перезакопать Бандеру с Коновальцем, то и вообще можно всякой европейской помощи лишится.Немного похоже на то, что Польша начинает осторожно выходить из роли безусловного адвоката Украины и все активнее превращается в государство, которое будет торговаться за каждый следующий шаг поддержки, используя для этого болезненную тему украинского национализма как главный инструмент давления. Так что Украине придется сильно подумать насчет импорта останков других лидеров ОУН-УПА* и Пантеона героев. Фактически, Зеленский оказался в "бандеровской ловушке". С одной стороны, завоз трупов идеологов украинского национализма позволит ему перейти от гражданской модели государства к этнополитической мобилизации и объединению остатков нации "вокруг флага" - для продолжения войны и укрепления внутреннего контроля. С другой стороны, такая политика резко обрушит отношения с европейскими соседями- Венгрией, Румынией, и особенно c Польшей, где историческая память о преступлениях украинских националистов работает как ограничитель любых отношений с бандеровской Украиной. *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

2026

Елена Кирюшкина

