https://ukraina.ru/20260530/glava-rosatoma-posle-udara-po-zaes-mir-stal-na-shag-blizhe-k-opasnomu-intsidentu-1079619977.html

Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту

Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту - 30.05.2026 Украина.ру

Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту

Удар украинского дрона-камикадзе по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины. Об этом 30 мая заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев

2026-05-30T18:37

2026-05-30T18:37

2026-05-30T18:37

новости

россия

украина

росатом

запорожская аэс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_061fec8966d15df8cde5fc292d7d765e.jpg

Атака украинского дрона по машинному залу шестого энергоблока ЗАЭС, произошедшая днём 30 мая, приблизила ситуацию к инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины.Беспилотник поразил здание машинного зала и взорвался. По предварительным данным, основное оборудование не пострадало, однако в стене машзала образовалась дыра. Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что, по его словам, полностью исключает версию случайного попадания."Кажется, многие всерьёз не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живёт далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", — подчеркнул глава "Росатома".Он добавил, что Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на опасные действия украинской стороны в отношении атомной станции.18 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию ЗАЭС, где размещена списанная техника станции. Подробнее в материале Запорожская атомная электростанция третий день подряд подвергается атакам Вооружённых сил УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, росатом, запорожская аэс, украина.ру