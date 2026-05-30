Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/glava-rosatoma-posle-udara-po-zaes-mir-stal-na-shag-blizhe-k-opasnomu-intsidentu-1079619977.html
Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту - 30.05.2026 Украина.ру
Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
Удар украинского дрона-камикадзе по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины. Об этом 30 мая заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев
2026-05-30T18:37
2026-05-30T18:37
новости
россия
украина
росатом
запорожская аэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_061fec8966d15df8cde5fc292d7d765e.jpg
Атака украинского дрона по машинному залу шестого энергоблока ЗАЭС, произошедшая днём 30 мая, приблизила ситуацию к инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины.Беспилотник поразил здание машинного зала и взорвался. По предварительным данным, основное оборудование не пострадало, однако в стене машзала образовалась дыра. Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что, по его словам, полностью исключает версию случайного попадания."Кажется, многие всерьёз не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живёт далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", — подчеркнул глава "Росатома".Он добавил, что Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на опасные действия украинской стороны в отношении атомной станции.18 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию ЗАЭС, где размещена списанная техника станции. Подробнее в материале Запорожская атомная электростанция третий день подряд подвергается атакам Вооружённых сил УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7c79c8a0ba6d5f4a4a2b3990daa3c13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, росатом, запорожская аэс, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Росатом, Запорожская АЭС, Украина.ру

Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту

18:37 30.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удар украинского дрона-камикадзе по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины. Об этом 30 мая заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев
Атака украинского дрона по машинному залу шестого энергоблока ЗАЭС, произошедшая днём 30 мая, приблизила ситуацию к инциденту, который может затронуть жителей далеко за пределами России и Украины.
Беспилотник поразил здание машинного зала и взорвался. По предварительным данным, основное оборудование не пострадало, однако в стене машзала образовалась дыра. Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что, по его словам, полностью исключает версию случайного попадания.
"Кажется, многие всерьёз не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живёт далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", — подчеркнул глава "Росатома".
Он добавил, что Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на опасные действия украинской стороны в отношении атомной станции.
18 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию ЗАЭС, где размещена списанная техника станции. Подробнее в материале Запорожская атомная электростанция третий день подряд подвергается атакам Вооружённых сил Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаРосатомЗапорожская АЭСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния