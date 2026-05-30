Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема

Одной из частых целей российских ударов в Киеве уже пятый год является завод имени Артема. Официально он называется сейчас АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения", а до 2022 года это была Государственная акционерная холдинговая компания "Артем". Расположен завод в столице Украины возле станции метро Лукьяновская.

2026-05-30T18:29

Выбор цели вполне логичен. Предприятие специализируется на выпуске продукции военного назначения. В частности, там изготовлялись авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух", автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, а также противотанковые управляемые ракеты.После переворота на Майдане на предприятии начали изготовлять также устройство "Адрос" КУВ 26-50, предназначенное для отстрела ложных тепловых целей. В ноябре 2017 года при Петре Порошенко* на заводе начался монтаж и отладка линии производства корпусов ракет для ракетного комплекса "Ольха". Тогда же предприятие приступило к производству корпусов для 152-мм артиллерийских снарядов.Филиалы предприятия также расположены в Вишневом Киевской области, Малине Житомирской области, Сновске Черниговской области и Красилове Хмельницкой области. "Артем" также работал совместно с Шосткинским казенным заводом "Импульс". В 2021 году "Артем" заключил соглашение с канадскими компаниями, которое предусматривает производство стрелкового оружия и боеприпасов к нему на новом патронном заводе.Как и все украинские оборонные предприятия, "Артем" периодически сотрясают коррупционные скандалы. В мае 2024 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт о растрате более 225 млн гривен при закупке оборудования для серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов. В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017 году иностранный предприниматель, узнав о выделении финансирования на техническое переоснащение завода, вступил в сговор с руководством завода, а также с заместителем министра экономического развития. Выделенные на переоснащение средства были выведены на счета компании-однодневки. Основные фигуранты дела успели сбежать заграницу.Ранее руководство завода регулярно фигурировало в делах о невыплате и задержках зарплат работникам. В 2014 году руководство завода "кинуло" российских партнеров, которые еще в 2012 перечислили $ 2,3 миллиона в рамках заказа. Постмайданное руководство страны запретило выполнять заказ для россиян, но и деньги не вернули.Зато впоследствии украинское издание "Наши гроши" сообщало по материалам журналистского расследования, что сыновья троих бывших директоров завода построили на его территории частный отель "Камелот", хотя по проектной документации там планировался спортивный комплекс для работников.В прошлом году разгорелся новый коррупционный скандал из-за махинаций с контрактами на почти 10 миллиардов гривен на поставку мин и снарядов для Агентства оборонных закупок Минобороны. Сообщается, что в мае 2024 года руководство завода подписало собственные внешнеэкономические контракты с польским контрагентом Aviation Technik на поставку комплектующих к минам и снарядам.В октябре 2024 года полякам была направлена полная предоплата по контрактам — а дальше ничего. В СБУ утверждали, что поляки перечислили средства посреднику из Великобритании, который обещал привлечь к производству некую компанию из Пакистана. Далее деньги теряются. В СБУ подозревали, что бывший директор Федор Зимин получил некую сумму за эту аферу. Зимин ушел в прошлом году с поста директора, но тут же устроился советником по вопросам разработки и производства продукции специального назначения ООО "Укр Армо Тех". Эта компания специализируется на производстве тактических бронированных машинПоследний удар по основному зданию предприятия в Киеве произошел 24 мая, после чего украинские СМИ вспомнили, что незадолго до этого предприятие публиковало объявления о найме работников, обещая бронирование от мобилизации. Искали там фрезеровщиков, токарей и инженера-конструктора. Завод предлагал хорошие условия работы с зарплатой 30-50 тысяч (60-100 тыс. р.), а это достаточно высокая зарплата даже для Киева. "Вопрос: если завод не работает и все уничтожено, то зачем активно искали токарей и фрезеровщиков высшего класса? А через несколько дней – очередной прилет. Совпадение или просто плохая информационная дисциплина?", - спрашивает в соцсетях киевлянин, которого цитирует украинское издание "Страна".Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флэш") подтвердил, удар по заводу, хотя он утверждает, что тот был разрушен предыдущими обстрелами. Тем не менее, очевидно, что советские оборонные предприятия строились с большим запасом прочности и системой подземных бункеров и цехов, которые достаточно сложно разрушить.Однако украинский оппозиционный паблик "ЗеРада" пишет, что завод "Артем" до сих пор участвует в производстве ВПК, а на его территории размещаются объекты ПВО. Поэтому, дескать, туда летит регулярно.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

