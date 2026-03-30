Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
Наземная операция США в Иране приведёт Европу к крупнейшей экономической и энергетической катастрофе. Об этом заявил в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич, 30 марта сообщило издание "Царьград"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии

14:04 30.03.2026 (обновлено: 14:09 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Наземная операция США в Иране приведёт Европу к крупнейшей экономической и энергетической катастрофе. Об этом заявил в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич, 30 марта сообщило издание "Царьград"
"Если начнётся наземное вторжение, а также атаки на принадлежащие Ирану острова, европейский континент столкнётся с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической", — заявил Вучич.
Издание "Царьград" отметило, что ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал осознание энергетического кризиса в Евросоюзе как процесс с задержкой, сравнив происходящее с "отложенным будильником".
Тем временем Владимир Зеленский рассказал о поддержке государств Ближнего Востока, прямо или косвенно поддерживающих войну Израиля и США против Ирана. Подробности в публикации Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта
15:33Трамп снова угрожает Ирану, присматривающемуся к ядерному оружию. Новости к этому часу
15:05В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico
14:52Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
14:50"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки
14:45Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:39МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
14:30Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
14:19Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
14:17Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
14:13Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
14:09Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
14:04Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
14:02"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
14:01Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
Лента новостейМолния