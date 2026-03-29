https://ukraina.ru/20260329/prezident-polshi-v-ssha-raskritikoval-politiku-evrosoyuza-1077279236.html

Президент Польши в США раскритиковал политику Евросоюза

Президент Польши Кароль Навроцкий, находясь с визитом в США, выступил с критикой курса Европейского союза. Заявление прозвучало 29 марта на конференции консерваторов CPAC в Далласе, его цитирует радиостанция RMF FM

2026-03-29T12:51

новости

польша

кароль навроцкий

ес

украина.ру

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066812973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9fe51ce747f39f9d7fb248f1886cf62.jpg

Выступая на конференции CPAC в Далласе, польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что Европейский союз нуждается в "быстром исправлении" и обвинил бюрократов ЕС в ослаблении Европы, особенно в энергетической и миграционной сферах."Мы уже 20 лет являемся частью Европейского союза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее", — сказал Навроцкий.Польский лидер конкретизировал свои претензии, указав на две ключевые области. По его мнению, энергетическая политика ЕС реализуется слишком поспешно, без должного учёта экономической и энергетической безопасности. Что касается миграционной политики, то она, как считает Навроцкий, не способна эффективно защищать границы и сохранять социальную сплочённость.28 марта президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, официально разрешающий участие польских граждан в боевых действиях в поддержку Украины. Документ также предусматривает амнистию для лиц, ранее принимавших участие в конфликте на стороне киевских властей. Подробнее в материале Польские власти официально узаконили отправку наёмников на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

