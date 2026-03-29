Президент Польши в США раскритиковал политику Евросоюза
Президент Польши Кароль Навроцкий, находясь с визитом в США, выступил с критикой курса Европейского союза. Заявление прозвучало 29 марта на конференции консерваторов CPAC в Далласе, его цитирует радиостанция RMF FM
Президент Польши в США раскритиковал политику Евросоюза

Президент Польши Кароль Навроцкий, находясь с визитом в США, выступил с критикой курса Европейского союза. Заявление прозвучало 29 марта на конференции консерваторов CPAC в Далласе, его цитирует радиостанция RMF FM
Выступая на конференции CPAC в Далласе, польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что Европейский союз нуждается в "быстром исправлении" и обвинил бюрократов ЕС в ослаблении Европы, особенно в энергетической и миграционной сферах.
"Мы уже 20 лет являемся частью Европейского союза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее", — сказал Навроцкий.
Польский лидер конкретизировал свои претензии, указав на две ключевые области. По его мнению, энергетическая политика ЕС реализуется слишком поспешно, без должного учёта экономической и энергетической безопасности. Что касается миграционной политики, то она, как считает Навроцкий, не способна эффективно защищать границы и сохранять социальную сплочённость.
28 марта президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, официально разрешающий участие польских граждан в боевых действиях в поддержку Украины. Документ также предусматривает амнистию для лиц, ранее принимавших участие в конфликте на стороне киевских властей. Подробнее в материале Польские власти официально узаконили отправку наёмников на Украину
