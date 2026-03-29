Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 марта
Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 марта
2026-03-29T10:25
2026-03-29T10:30
Эксклюзив, Хроники, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Ленинградская область, Россия, Украина, ЕС, РЖД

Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 марта

10:25 29.03.2026 (обновлено: 10:30 29.03.2026)
 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в порту Усть-Луга и об атаке беспилотников
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 29 марта сообщил о начавшейся на регион атаке украинских беспилотников.
"С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга", – подвёл он в 06:46 в своём телеграм-канале итоги атаки.
До этого – в 05:11 – он сообщил о повреждении в порту, отметив, что пострадавших не было.
Ранее Украина уже атаковала порт. Ряд эксперт заявил, что украинские беспилотники следовали через территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
Министерство обороны Латвии поспешило заявить, что Латвия, Литва и Эстония "не участвуют в планировании или осуществлении контрнаступлений Украины против России", а эти все обвинения в этом являются "информационной операцией". При этом используют или нет украинские дроны воздушное пространство стран Прибалтики для атак на РФ, в заявлении не уточнялось.
Атаки на Усть-Лугу прокомментировал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничество с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Украинское руководство, похоже, готово на всё, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис и ещё больше ускорить энергетический коллапс в ЕС", – написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал пост, в котором говорилось, что Украина атаками на порт Усть-Луга стремится "ещё больше усугубить ситуацию с нефтью".
Ранее, ещё до атак, ряд экспертов указывал на нюансы работы портов в Балтии.
"Диаграмма грузооборота портов Прибалтики за период 2003-2025. Очень показательный график - в том плане, что показывает не лобовую примитивную пропаганду для турбопатриотов в стиле подоляко-роджерсов, а более сложные процессы. Упрощенный примитив звучит так: "Россия построила Усть-Лугу, так что все порты Прибалтики скоро подохнут". В реальности же не так всё просто: прибалтийские конкуренты, конечно, страдают, но используют любую лазейку для перехвата тоннажа. Или, точней, использовали до 2022 года, когда поток резко сузился из-за жёстких санкций ЕС. Например, сломался в УЛ вагоноопрокидыватель - немедленный переток угля к соседям. Сделали невыгодный тариф по переработке какой-то категории груза или затор на сортировке - то же самое. Поэтому завоевать полную монополию на перевалку тоннажа сложно", – писал в январе транспортный эксперт Сергей Сигачев.
Он также ссылался на публикацию телеграм-канала "ВГудок", автор которого указывал на особенности работы порта Клайпеды.
"Ключ к устойчивости — диверсификация. В отличие от соседей, Клайпеда рано ушла от жёсткой привязки к транзиту из России и Беларуси и сделала ставку на контейнеры, Ro-Ro, сельхозгрузы и энергетику. Именно энергетика и делает порт "особенным". Терминал СПГ в Клайпеде формально принимает американский сжиженный газ, но рынок СПГ глобален: молекулы без паспорта, контракты — гибкие, трейдинг — сложный. В результате "американский" газ в Клайпеде периодически оказывается российским по происхождению, просто прошедшим через цепочку перепродаж. География меняется, органика рынка — нет", – писал автор.
По его словам. "это и объясняет, почему грузооборот Клайпеды выглядит аномально стабильным на фоне политических штормов".
Таким образом, от уничтожения порта Усть-Луга выиграют и прибалтийские государства.
При этом некоторые эксперты уверены, что атака на порт может быть подготовкой к чему-то более опасному.
"Последние несколько дней Ленинградская область (порты Приморск и Усть-Луга) подверглись сильным атакам. Сегодня ночью атаковали и Череповец. Получила повреждения критически важная нефтегазовая инфраструктура. Однако, по моему мнению, помимо этой цели, второй важной является разрядка ПВО. Когда в сутки сбивают до 400 целей, это прекрасно, но второй вопрос, а сколько времени и средств потребуется на восстановление потраченного БК для ПВО? С этой точки зрения, возникает вопрос, зачем разряжают ПВО над Ленинградской областью, Петербургом и важными города и Северо-западного федерального округа", – писал в пятницу в своём телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.
Примечательно также, что атаки на Усть-Лугу совпали по времени с требованием США по экспорту белорусских удобрений исключительно через Клайпеду.
"Калийные удобрения из Беларуси должны идти на внешний рынок через Литву. Об этом заявил спецпосланник Трампа Джон Коул. Сейчас они идут на экспорт через порты и железные дороги России. Американцы очень заинтересованы, чтобы российский маршрут вывоза белорусского калия вновь сменился на прибалтийский транзит через Клайпеду. Для российских портов и РЖД это принесет очевидные финансовые потери", – писал 27 марта российский журналист Сергей Мардан.
Он указал на решительность Коула и процитировал спецпосланника Трампа.
"Я хотел бы, чтобы они начали решать возникающие между ними проблемы, чтобы мы могли открыть торговлю между двумя странами, открыть торговлю с Европой и Соединёнными Штатами", – заявил Коул.
Мардан же указал, что теперь "вся надежда, что тупая жмудь окончательно уйдёт в несознанку и не вернёт белорусский калий на свою транспортно-логистическую инфраструктуру".
Однако, судя по всему, американцы совместно с прибалтами и украинцами решили "вынести" российскую портовую инфраструктуру на Балтике. При этом из-за войны в Иране удобрения серьёзно выросли в цене. И западный план прост и не лишён изящества: за счёт газа из России и удобрений из Белоруссии, а точнее - за счёт платы за их транзит - профинансировать войну с Россией и, в перспективе, с Белоруссией.
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиКирилл ДмитриевДональд ТрампЛенинградская областьРоссияУкраинаЕСРЖД
 
10:25Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 марта
10:03Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону
09:52Тоталитарный капитализм: как "Большая тройка" подкосила западный автопром
09:42Украина навсегда обогнала Россию по самому важному показателю: пути назад нет
09:24Призрак закона в пустой Раде
09:10Когда закончится война в Персидском заливе? И куда делся "мировой гегемон"? Эпоха "Большого хаоса"
08:55Почему вымирание украинцев не волнует "украинскую" власть. Эксперты и политики о ситуации в стране
08:46Цифровизация электорального процесса в Венгрии: борьба за умы молодежи
08:36Нет покоя на "железке". До чего доведут Украину российские удары по ж/д-инфраструктуре
08:18Понравилось убивать чужими руками: украинские мошенники в России перешли очередную грань
08:12Западная Украина за минувшую неделю: скандал после ударов по СБУ и возвращение военкома-коррупционера
08:00Кирилл Разумовский: последний гетман Малороссии
07:00Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ
05:45"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки
05:30Три "Искандера" разнесли аэродром в Вознесенске — Алехин об уничтожении F-16 и Storm Shadow
05:15"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
05:00Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"
04:45"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране
04:30Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
04:15"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа
Лента новостейМолния