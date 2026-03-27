Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/upravlyaemoe-zatoplenie-anpilogov-raskryl-kak-vs-rf-vydavlivayut-vsu-iz-konstantinovki-1077221861.html
"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
Константиновка находится в ожерелье из небольших рек, а с приходом весны они стали полноводными. Российские войска ударили по дамбам, регулировавшим сток притоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-03-27T10:59
россия
сша
иран
алексей анпилогов
украина.ру
главные новости
главное
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec3040ed0fb131f80f2db214f25276b9.jpg
По словам Анпилогова, особенности рельефа и весеннее половодье стали ключевыми факторами, повлиявшими на ход боев в Константиновке, которая расположена в окружении небольших рек."Они окружают ее со всех сторон. Казеный Торец делит город пополам. У него есть еще два притока, которые с приходом весны стали полноводными. Поэтому мы ударили по дамбам в районе Осыково и в районе Молочарки, которые регулировали сток этих притоков", — заявил Анпилогов."Это управляемое затопление резко затруднило снабжение Константиновской группировки ВСУ, ускорив темпы нашего продвижения", — пояснил эксперт.Он добавил, что такая же ситуация складывается в районе Красного Лимана. "Еще в феврале украинцы там успешно снабжались по мелким переправам через Северский Донец, то по весне он уже разлился, и ледоход уже прошел", — констатировал собеседник издания.
россия
сша
иран
константиновка
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_67377a619eb47092ab686538668c0dad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
10:59 27.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
ДзенTelegram
Константиновка находится в ожерелье из небольших рек, а с приходом весны они стали полноводными. Российские войска ударили по дамбам, регулировавшим сток притоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По словам Анпилогова, особенности рельефа и весеннее половодье стали ключевыми факторами, повлиявшими на ход боев в Константиновке, которая расположена в окружении небольших рек.
"Они окружают ее со всех сторон. Казеный Торец делит город пополам. У него есть еще два притока, которые с приходом весны стали полноводными. Поэтому мы ударили по дамбам в районе Осыково и в районе Молочарки, которые регулировали сток этих притоков", — заявил Анпилогов.
"Это управляемое затопление резко затруднило снабжение Константиновской группировки ВСУ, ускорив темпы нашего продвижения", — пояснил эксперт.
Он добавил, что такая же ситуация складывается в районе Красного Лимана. "Еще в феврале украинцы там успешно снабжались по мелким переправам через Северский Донец, то по весне он уже разлился, и ледоход уже прошел", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАИранАлексей АнпилоговУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОКонстантиновкаСпецоперациярекаКрасный Лиманнаступление ВС РФнаступление Россиивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
10:47США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
10:25Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
10:02Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
08:00"Золотой купол" Рональда Рейгана
07:28Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации
07:15Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
07:00Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ
06:57Черная метка Зеленскому. Стало известно как Украина вмешивалась в американские выборы
06:36Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ
06:20Капитальный развод: почему США хотят изгнать китайские компании со своих фондовых бирж
06:10Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве
06:00"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье
06:00На стороне Мадьяра брюссельские финансы, а на стороне Орбана - боязнь холода. Венгрия готовится к выборам
05:45Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране
05:30"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
05:15У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
Лента новостейМолния