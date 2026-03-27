"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Константиновка находится в ожерелье из небольших рек, а с приходом весны они стали полноводными. Российские войска ударили по дамбам, регулировавшим сток притоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По словам Анпилогова, особенности рельефа и весеннее половодье стали ключевыми факторами, повлиявшими на ход боев в Константиновке, которая расположена в окружении небольших рек.
"Они окружают ее со всех сторон. Казеный Торец делит город пополам. У него есть еще два притока, которые с приходом весны стали полноводными. Поэтому мы ударили по дамбам в районе Осыково и в районе Молочарки, которые регулировали сток этих притоков", — заявил Анпилогов.
"Это управляемое затопление резко затруднило снабжение Константиновской группировки ВСУ, ускорив темпы нашего продвижения", — пояснил эксперт.
Он добавил, что такая же ситуация складывается в районе Красного Лимана. "Еще в феврале украинцы там успешно снабжались по мелким переправам через Северский Донец, то по весне он уже разлился, и ледоход уже прошел", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
