Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
2026-03-27T03:40
Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
03:40 27.03.2026 (обновлено: 03:42 27.03.2026)
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, как об этом объявил президент Дональд Трамп. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени [03:00 мск]. Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на посредников переговоров
22 марта Трамп пригрозил Ирану уничтожением всех электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран пообещал нанести ответные удары по всем компаниям на Ближнем Востоке, где у США есть интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.
23 марта президент США заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские энергетические объекты. Тегеране отрицает ведение каких-либо переговоров с американцами.
26 марта СМИ со ссылкой на пакистанских посредников сообщили, что США передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов, согласно которым Тегеран должен отказаться от ядерной программы, ограничить количество и дальность полета ракет, прекратить поддержку прокси в других странах, открыть Ормузский пролив. Тегеран предложения Вашингтона не принял и выдвинул собственные условия.
