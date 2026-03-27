Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу - 27.03.2026 Украина.ру
Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
2026-03-27T03:40
2026-03-27T03:42
Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу

03:40 27.03.2026 (обновлено: 03:42 27.03.2026)
 
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, как об этом объявил президент Дональд Трамп. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени [03:00 мск]. Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на посредников переговоров
22 марта Трамп пригрозил Ирану уничтожением всех электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран пообещал нанести ответные удары по всем компаниям на Ближнем Востоке, где у США есть интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.
23 марта президент США заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, в связи с чем он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские энергетические объекты. Тегеране отрицает ведение каких-либо переговоров с американцами.
26 марта СМИ со ссылкой на пакистанских посредников сообщили, что США передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов, согласно которым Тегеран должен отказаться от ядерной программы, ограничить количество и дальность полета ракет, прекратить поддержку прокси в других странах, открыть Ормузский пролив. Тегеран предложения Вашингтона не принял и выдвинул собственные условия.
Ранее сообщалось, что Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США.
Подробнее о конфликте в материале Владимира Скачко - Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке.
04:12Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном
03:40Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
03:02Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом
02:36США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
02:14Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу
01:33Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
23:37Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право
23:33За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
22:56Главное по итогам встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США
22:53Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
22:50Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу
22:17Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
Лента новостейМолния