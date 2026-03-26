Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 марта

Бюджет России и крупный бизнес скоро получат сверхдоходы, но "вертолетных" - для всех – денег раздавать не станут. Зеленский и Трамп окончательно рассорились. Telegram умирает прямо сейчас, но стало известно, когда мобильный интернет станет работать, как прежде

2026-03-26T17:52

Денег в России станет больше, но тратить их будем аккуратноМинфин РФ приостановил действие бюджетного правила до лета и вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Приостановили действие бюджетного правила до лета, вернемся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.Бюджетное правило - это механизм перераспределения доходов от продажи сырья, позволяющий накапливать сверхдоходы от высоких цен на сырье, а в кризис — тратить накопленные средства. Приостановка бюджетного правила означает, что деньги будут не накапливаться, а тратиться, поскольку бюджет страны сейчас дефицитный. Но – тратиться аккуратно.Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскритиковала возможность раздачи денег "вертолетным" способом – т. е. всем и сразу.Представляя в Госдуме отчет Банка России за 2025 год, глава регулятора предостерегла от сомнительных шагов, отметив, что "у нас есть ресурсы для развития". А "вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались". Говоря о предложениях "широким жестом" раздать "дешевые деньги", она предупредила, что это неминуемо приведет к росту инфляции."Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. На эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан", - подчеркнула председатель ЦБ РФ.Президент России Владимир Путин предупредил бизнес о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков. Об этом он заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты", - сказал президент.Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.Зеленский ругает Трампа, чтобы поднять свой рейтинг и пойти на выборыГлава киевского режима Владимир Зеленский обвинил США в том, что они не давят на Россию."Мы просим усилить давление. А Америка считает, что Путин хочет мира, и зачем тогда дополнительное давление", — заявил Зеленский.В чем причина таких обвинений? Киевский режим наконец осознал, что получит гарантии США только после вывода своих подразделений из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Это понимание не может не радовать. Киевский режим наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса", - заявил Дмитриев.Зеленский же, вероятно, до сих пор не оставляет надежды убедить Трамп пересмотреть свою позицию. Ведь рано или поздно на Украине придется проводить выборы, и глава режима вновь хочет на них победить. Что трудно сделать, проиграв войну и уступив территории.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тем не менее прочит Зеленскому новый президентский срок."Зеленский станет следующим президентом. Я так думаю", - сказал Кулеба.Однако, по всей видимости, помощь США Зеленскому вернуть не удастся. Трамп, похоже, в очередной раз сильно недоволен лидером киевского режима. Президент США обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2024 году."США перехватили сообщения правительства Украины, в которых обсуждался план по переводу денег на переизбрание Байдена", — написал он в соцсети Truth Social.Американский лидер сослался на статью издания Just the News. В ней со ссылкой на рассекреченный отчет говорится, что Киев и агентство USAID сплели заговор о переизбрании Джо Байдена.Публикация показывает, что в отношениях Трампа и Зеленского сохраняется большая напряженность. Стало известно, когда мобильный интернет станет работать как преждеTelegram в России умирает следом за WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской на территории России), заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский."Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас. Быстрыми темпами растет трафик MAX", — рассказал он на съезде РСПП.Стабильно работающая связь и мобильный интернет без ограничений будут полностью доступны россиянам только после уничтожения киевского режима на Украине. Об этом "Газете.Ru" заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев."К сожалению, идет гибридная война: в том числе украинцы запускают дроны и в том числе обманутые подростки через Telegram совершают мелкие теракты и запускают дроны с территории России, - пояснил депутат.Поэтому, по его словам, радиоэлектронная борьба требует периодических отключений в условиях опасности.Только уничтожение правящего на Украине режима вернет нам ситуацию, когда будет связь и интернет, считает депутат.

https://ukraina.ru/20260326/benzokolonka-mira-pogubit-zelenskogo-soyuz-s-ssha-umer-v-ankoridzhe-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1077159331.html

Никита Миронов

