За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
За 25 дней на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
На этом фоне объемы помощи Украине выглядят скромно: за все время киевский режим получил лишь 150–250 ракет ATACMS, около 5–7 комплексов Patriot вместо запрашиваемых 25, а ракеты-перехватчики передаются ограниченными партиями.
Ранее уведомлялось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.
В Киеве сообщали о намерении развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока, в том числе в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам и укрепления обороны.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить Вооруженные силы Украины с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона.
В интервью французской газете Le Monde он заявил, что фортификационные сооружения на Донбассе являются частью гарантий безопасности, и их нельзя обменивать на другие гарантии.
Кроме того, европейские политики демонстрируют образцовое лицемерие, отказываясь осуждать военные действия против Ирана, игнорируя драматичную ситуацию в Газе и не замечая военного вторжения в Ливан - Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в поисках новых "партнёров по безопасности".