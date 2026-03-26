За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы

23:33 26.03.2026
 
За 25 дней на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
На этом фоне объемы помощи Украине выглядят скромно: за все время киевский режим получил лишь 150–250 ракет ATACMS, около 5–7 комплексов Patriot вместо запрашиваемых 25, а ракеты-перехватчики передаются ограниченными партиями.
Ранее уведомлялось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.
В Киеве сообщали о намерении развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока, в том числе в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам и укрепления обороны.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить Вооруженные силы Украины с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона.
В интервью французской газете Le Monde он заявил, что фортификационные сооружения на Донбассе являются частью гарантий безопасности, и их нельзя обменивать на другие гарантии.
Кроме того, европейские политики демонстрируют образцовое лицемерие, отказываясь осуждать военные действия против Ирана, игнорируя драматичную ситуацию в Газе и не замечая военного вторжения в Ливан - Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в поисках новых "партнёров по безопасности".
