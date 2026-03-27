Победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение: Суздальцев о тупике США в Иране

Дональд Трамп может объявить победу в Иране, но это станет лишь подтверждением того, что распад однополюсного мира продолжается. Для США на Ближнем Востоке сложилась тупиковая ситуация. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T05:00

Комментируя тему провала американской стратегии в Иране, Суздальцев отметил, что действия США выдают спешку и отсутствие продуманного плана."Ситуация, на самом деле, тупиковая. Можно объявить победу, но это будет демонстрацией того, что распад однополюсного мира продолжается. Истеричные прыжки через полмира с агрессией говорит о том, что далеко не все продумано", — подчеркнул политолог.По его словам, даже объявленная победа не будет воспринята всерьез. "Поэтому победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение, причем всеми, даже Европой, а на Европу Трамп все равно оглядывается", — пояснил эксперт.Он добавил, что у США осталось два варианта, но оба проблематичны: высадка десанта или ядерный удар. Однако для масштабного вторжения нет армии, а ядерный вариант исключен из-за страха перед ответом России. "Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, европа, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, война в иране, война на ближнем востоке