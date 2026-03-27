Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/pobeda-obyavlennaya-trampom-budet-zaschitana-kak-porazhenie-suzdaltsev-o-tupike-ssha-v-irane-1077196935.html
Победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение: Суздальцев о тупике США в Иране
Дональд Трамп может объявить победу в Иране, но это станет лишь подтверждением того, что распад однополюсного мира продолжается. Для США на Ближнем Востоке сложилась тупиковая ситуация. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
новости
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
андрей суздальцев
украина.ру
европа
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg
Комментируя тему провала американской стратегии в Иране, Суздальцев отметил, что действия США выдают спешку и отсутствие продуманного плана."Ситуация, на самом деле, тупиковая. Можно объявить победу, но это будет демонстрацией того, что распад однополюсного мира продолжается. Истеричные прыжки через полмира с агрессией говорит о том, что далеко не все продумано", — подчеркнул политолог.По его словам, даже объявленная победа не будет воспринята всерьез. "Поэтому победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение, причем всеми, даже Европой, а на Европу Трамп все равно оглядывается", — пояснил эксперт.Он добавил, что у США осталось два варианта, но оба проблематичны: высадка десанта или ядерный удар. Однако для масштабного вторжения нет армии, а ядерный вариант исключен из-за страха перед ответом России. "Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном", — констатировал собеседник издания.
иран
сша
ближний восток
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83d2e541c1cede53abd85c163d64bca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, европа, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, война в иране, война на ближнем востоке
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Украина.ру, Европа, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, война в Иране, война на Ближнем Востоке

05:00 27.03.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
Комментируя тему провала американской стратегии в Иране, Суздальцев отметил, что действия США выдают спешку и отсутствие продуманного плана.
"Ситуация, на самом деле, тупиковая. Можно объявить победу, но это будет демонстрацией того, что распад однополюсного мира продолжается. Истеричные прыжки через полмира с агрессией говорит о том, что далеко не все продумано", — подчеркнул политолог.
По его словам, даже объявленная победа не будет воспринята всерьез. "Поэтому победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение, причем всеми, даже Европой, а на Европу Трамп все равно оглядывается", — пояснил эксперт.
Он добавил, что у США осталось два варианта, но оба проблематичны: высадка десанта или ядерный удар. Однако для масштабного вторжения нет армии, а ядерный вариант исключен из-за страха перед ответом России.
"Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.
Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампАндрей СуздальцевУкраина.руЕвропаГлавные новостиглавноепереговорыновости переговороввойна в Ираневойна на Ближнем Востоке
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
