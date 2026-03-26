Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ России. Главные новости к этому часу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан публично поблагодарил власти и народ России за поддержку, сделав заявление на русском языке. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T20:55
Пезешкиан отметил, что позиция Москвы и поддержка российского народа вдохновляют Иран, а также подчеркнул важность сотрудничества для безопасности региона.
Два дома повреждены в Можайске после возгорания, предположительно вызванного падением обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава муниципального округа;
Каких-либо угроз гражданам России в свете сложной энергетической ситуации на Кубе сейчас нет, заявил посол РФ;
Посольство РФ назвало намерение Лондона задерживать суда российского торгового флота "глубоко враждебным шагом" и пообещало использовать политические, правовые и асимметричные инструменты в ответ;
Контакты между парламентами России и США могут быть восстановлены после встречи с конгрессменами, сообщил зампред комитета ГД по международным делам Никонов;
Второе судебное заседание по делу Мадуро завершилось в федеральном суде на Манхэттене. Оно продолжалось около полутора часов.
Ранее уведомлялось о заявлениях президента США Дональда Трампа, который сообщил, что Иран предложил ему стать аятоллой — верховным лидером страны, но он отказался.
Турецкие войска эвакуированы с базы НАТО в Багдаде, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Цены на нефть снова подскочили выше 100 долларов и продолжают рост после кратковременного падения на фоне заявлений Трампа о переговорах.
Иран продолжает наносить удары по Израилю, Объединенным Арабским Эмиратам и Бахрейну.
"Росатом" запланировал на начало апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской атомной электростанции "Бушер", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев - Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны.