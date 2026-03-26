Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке

Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке - 26.03.2026 Украина.ру

Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке

В пятницу, 27 марта 2026 году, война США и Израиля против Ирана может шагнуть вверх по лестнице эскалации с новой силой. Закончится пятидневная передышка,... Украина.ру, 26.03.2026

2026-03-26T16:36

2026-03-26T16:36

2026-03-26T16:36

В пятницу, 27 марта 2026 году, война США и Израиля против Ирана может шагнуть вверх по лестнице эскалации с новой силой. Закончится пятидневная передышка, которую США выдали себе и противнику, прикрывшись ультиматумом, как фиговым листком лживого миролюбия.США поставили этот ультиматум – 5 дней не быть по Ирану, чтобы тот сам прекратил огонь по американским базам в регионе – не из миролюбия, а с целью подготовиться. То есть стянуть в регион достаточное количество своих войск (от 82-й элитной воздушно-десантной дивизии до всевозможных подразделений "морских скотиков") и попытаться решить иранскую проблему и закончить операцию "Эпическая ярость" (Epic Fury) наземным вторжением.То ли на остров Харк, то ли на территорию близ Ормузского пролива. Остров – хотя бы понятно: это главный нефтяной хаб Ирана, который обрабатывает до 90–95% всего иранского экспорта сырой нефти и через который проходило около 1,7 млн баррелей в сутки, а в год – 950 млн баррелей.На Харке, куда под водой поступает основная иранская нефть с трех крупнейших морских месторождений — Абузар, Форузан и Доруд, а также с материковых полей, включая Ахваз, Марун и Гасчаран, размещены резервуарные парки общей емкостью около 28–30 млн баррелей. Кроме того, там есть погрузочные терминалы и сложная сеть трубопроводов, обеспечивая пропускную способность терминала в 7 млн баррелей в сутки в 8 танкеров, пришвартованных одновременно.Короче, нефти дофига. Это взрывоопасная огненная мощь, которая если полыхнет, то от высадившихся захватчиков даже пепла не останется. А иранцы, которым нечего будет терять после захвата, вполне могут поступить по принципу "так не доставайся же ты никому". Точно так может поступить и президент США Дональд Трамп, который, оторвавшись от психиатров, уже сообщил, что победил Иран 12 раз, захочет победить его и чертову дюжину.Надежда только на то, что он хоть уже чисто внешне и дурачок, но все-таки жадный и прагматичный. Он и не скрывал, что цель его жизни – нефть, контроль над ее запасами и путями ее поставок. И что раз ему может достаться такая прорва чужих углеводородов, то он хоть воздержится от того, чтобы тупо сжечь ее тоже по обозначенному выше принципу. Он захочет ее продать и поиметь доход.Может Трамп обрушиться вторжением и на Ормуз, который он хочет взять под свой контроль. Пролив нужен ему, как зайцу стоп-сигнал – по проливу идет 1% важных для США грузов. То есть совсем не нужен, как транспортно-логистическая артерия, но вот чтобы поторговаться с тем же Ираном, все сгодится.По мнению многих экспертов, затея с вторжением – крайне дурная: нет у США столько свободных войск, чтобы совладать с 600-тысячной армией Ирана (обычные армейские части и Корпус стражей исламской революции – КСИР) и несколькими миллионами готовых воевать добровольцев из различных частей Басиджа – иранского полувоенного ополчения в составе КСИР.Организовать некий исламский, извините за моветон, крестовый поход против Ирана – это дело чести. Кроме того, дает возможность США подмять под себя весь антииранский арабский мир и объединить его в нужном направлении.И уже 27 марта, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, вместе с США наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман может принять решение о присоединении страны к ударам американцев по Ирану. Несмотря даже на то, что три года назад, в 2023-м, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о возобновлении прерванных в 2016 году дипломатических отношений и открытии посольств.На Ближнем Востоке эту новость ждали несколько лет. От отношений между крупнейшими державами региона зависит вся атмосфера в регионе, появились возможности и шансы на урегулирование конфликта в Йемене и на разрешение ряда внутренних противоречий в Сирии и Ливане.Следовательно, не только борьба за обладание нефтью, источниками ее и логистикой по ее доставке на мировые рынки явилась причиной войны с Ираном. Это одна из главных причин, но, увы, важны и другие мотивации и возбудители войны.Например, борьба за геополитическое влияние в регионе, в котором США пытаются восстановить свое влияние, стравливая арабские страны между собой, а их всех с Ираном, и защищая таким образом своего главного союзника в регионе – Израиль. Но и сами арабы из монархий Залива хотят разобраться с Ираном, в котором они видят и торгово-экономического конкурента, и геополитического соперника, и религиозного оппонента (иранцы – шииты, арабы – в основном сунниты).И с Саудовской Аравией у Ирана получился отход от достигнутых договоренностей. До начала войны власти Саудовской Аравии отказывались разрешать использование своей территории и воздушного пространства для ударов по Ирану. Но после ударов Израиля и США по Ирану иранцы ответили ударами и по самой Земле Обетованной, и, не имея возможности дотянуться до США, по американским базам в соседних арабских странах. В том числе, и в Саудовской Аравии. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Иран не может ударить по территории США, поэтому будет бить по американским базам в регионе. Аракчи, правда, заявлял, что Тегеран не намерен атаковать страны Персидского залива: "Мы не атакуем наших братьев в Персидском заливе, мы не атакуем наших соседей. Мы атакуем американские цели, это очевидно".Но Эр-Рияд не очень в это поверил и дал разрешение американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда на западе страны. А глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд несколько дней назад заявил: "Саудовская Аравия не будет терпеть иранские атаки вечно". По его словам, предположение, что государства Персидского залива неспособны принять ответные меры, в том числе, и против Ирана, — это заблуждение.А когда 21 марта сего года Иран использовал новое оружие и нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия за несколько тысяч километров от Ближнего Востока и всем стало понятно, что, по словам норвежского эксперта Глена Диесена, "Европа находится в зоне досягаемости" Ирана, саудиты испугались еще больше. И теперь, как пишет WSJ, вступление их королевства в войну является лишь вопросом времени. Сухопутной границы между саудитами и иранцами нет, значит, будут форсировать Персидский залив или использовать американскую транспортную авиацию.Кроме того, саудиты кровно заинтересованы в свободном проходе своих нефтеносных танкеров по Ормузскому проливу. А Иран планирует сформировать новый правовой режим пролива: все считают его свободными морскими водами, открытыми для использования всеми, кто хочет и кому нужно. Но Иран хочет, чтобы Ормуз признали его территорией и испрашивали разрешения на прохождение каналом и даже платили за это. Причина для споров – стопроцентная.Вслед за саудитами еще более напряженная и символичная ситуация сложилась вокруг Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), о которых WSJ тоже написала, что они готовы поддержать США, Израиль, Саудовскую Аравию в наземной операции и даже начали обсуждение возможности вступить в конфликт.ОАЭ занимают еще более решительную антииранскую позицию. Например, выступают против прекращения огня без полного уничтожения военного потенциала Ирана, репрессируют иранские учреждения на своей территории (в Дубае была закрыта иранская больница), предупреждают о возможной заморозке миллиардов долларов иранских активов.А причины напряженности между двумя странами все те же. Во-первых, борьба за нефть и свободное прохождение через Ормузский пролив. Тут позиции ОАЭ полностью совпадают с мнением Саудовской Аравии.Во-вторых, удары Ирана по американским базам в ОАЭ, отчего страдают арабы, потому что под прицелом оказались не только военные, но и гражданские объекты. Главной целью иранских баллистических ракет стала авиабаза Аль-Дхафра, находящаяся в 30 километрах к югу от Абу-Даби – ключевой пункт операций Центрального командования США в регионе. База была поражена, и есть сведения, как минимум, об одном погибшем.Под обстрел также попали порт Jebel Ali, используемый ВМС США, и штаб-квартира ЦРУ в Дубае. В результате падения обломков БПЛА начался пожар на искусственном острове Palm Jumeirah вблизи пятизвездочного отеля Fairmont, поврежден аэропорт Дубая.По последним данным Минобороны ОАЭ, с начала войны 28 февраля по состоянию на 24 марта эта страна перехватила 357 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1806 дронов. За это время в результате иранских ударов не менее трех человек погибли. Это граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, ранены были 58 человек из ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Во время отражения иранской атаки "погиб на своем посту" и военнослужащий из ОАЭ.Власти ОАЭ, разумеется, назвали произошедшее "вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права".Но, в-третьих,Иран заявил, что из-за нахождения американских баз в ОАЭ, он будет считать их законными целями. А сами страны, в том числе и ОАЭ, – "марионеткам Запада" и, по словам иранского профессора Сейеда Мохаммада Маранди, соучастниками агрессии. Профессор в подкасте The Greater Eurasia так и сказал: "Иран будет наносить удары не по пустым объектам, а по местам, где можно причинить максимальный ущерб, включая охраняемые США нефтегазовые месторождения".В случае же полномасштабной войны Иран готов задействовать союзников и использовать свое превосходство в ракетных и беспилотных технологиях. А значит, под ударом могут оказаться не только военные базы, но и критическая инфраструктура: танкеры, нефтяные платформы и объекты газовой отрасли по всему Заливу, в том числе, и нефтяные танкеры США.В-четвертых, особую ненависть Ирана вызывает тот факт, что ОАЭ в 2020 году подписали с Израилем так называемые "Соглашения Авраама" и при посредничестве США стали одной из первых стран Персидского залива, которые официально нормализовали отношения с еврейским государством. Более того, укрепили деловые связи: подписали множество двусторонних соглашений, включая договоренности о взаимном безвизовом режиме и свободной торговле, начали активно развивать туризм, торговлю и технологическое сотрудничество.Из-за этого ОАЭ для Ирана стали скорее союзником и партнером Израиля, нежели активным борцом с ним.И, наконец, в-пятых,между ОАЭ и Ираном существует давний территориальный спор. Тегеран провозгласил суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе — Абу-Муса, Большой и Малый Тунб. ОАЭ, ясное дело, оспаривают это решение. И когда в декабре 2024 года Тегеран провел демаркацию границы острова Абу-Муса, фактически закрепив его за собой, Абу-Даби буквально порвало от резкого недовольства. Власти ОАЭ призвали Тегеран одуматься и "прийти в себя". Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал: "Ваша война ведется не с соседями, и посредством этой эскалации вы подтверждаете точку зрения тех, кто считает Иран главным источником опасности в регионе".Иран хранит молчание и бьет. И сейчас, не исключено, арабы под шумок и с помощью израильтян и американцев хотят наказать Ирана и оттяпать назад спорные острова. В знак благодарности за помощь Вашингтону и Тель-Авиву.Иран, конечно же, это понимает, и потому ОАЭ еще прилетит и не раз. Но и арабы готовы: 26 марта РИА Новости, изучив полетные данные, выяснило, что самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции в Иране. Это самолет, способный транспортировать личный состав и боеприпасы для проведения длительных операций. Он предположительно сбросил арабам груз и покинул воздушное пространство страны через границу с Саудовской Аравией.Иран тем временем озаботился поиском союзников и расположением их к себе. Глава МИД Ирана Аракчи сообщил: "Страны, которые не участвовали в войне против Ирана, могут проходить через Ормузский пролив с согласия Ирана: за последние дни через этот пролив прошли корабли из Китая, Пакистана, Ирака, России, Индии и остальных дружественных стран".Параллельно Тегеран еще 25 марта через агентство Tasnim сообщил, что если осуществится наземное вторжение на его территории, в том числе на острова, то Иран, кроме Ормуза, может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, между Йеменом и Эритреей. Он соединяет Аденский залив с Красным морем и ведет к Суэцкому каналу.Если перекрыть и этом маршрут, то регион будет полностью выключен из мировой логистики. И еще один неотвратимый шаг к тотальному мировому энергетическому будет сделан. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Но кто?..О ситуации на войне с Ираном еще читайте в статье Владимира Скачко "Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир"

иран

ближний восток

тегеран

вашингтон

сша

оаэ

китай

саудовская аравия

индия

ирак

пакистан

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, иран, удар по ирану, ближний восток, тегеран , вашингтон, сша, весь скачко, нефть, кризис, энергетический кризис, дональд трамп, оаэ, мид, цру, минобороны, китай, саудовская аравия, индия, ирак, пакистан, ракеты, дроны, самолет