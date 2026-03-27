Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 марта
2026-03-27T00:38
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения продолжают давление, уничтожают позиции противника, бронетехнику, огневые точки и пункты управления БПЛА;
🟥 Славянское направление: ВС РФ ведут зачистку северо-восточнее Калеников, юго-запад уже зачищен. Идут бои в Рай-Александровке, районах Миньковки, Фёдоровки-2 и Липовки;
🟥 Запорожское направление: Расчёты ПВО ВДВ уничтожают дроны противника;
🟥 Красноармейское направление: Один из самых напряжённых участков. Встречные бои у Красноармейска, зачистка Гришино, попытки закрепиться в Васильевке и Александровке. Бои у Сергеевки, Молодецкого, Новоподгородного, Белицкого и Нового Донбасса;
🟥 Константиновское направление: ВС РФ применяют тактику малых штурмовых групп с последующим закреплением;
🟥 Сумское направление: Продолжаются ожесточённые бои, российские подразделения продвигаются вглубь области.
Ранее сообщалось, что на Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка.