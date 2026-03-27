Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника" - 27.03.2026 Украина.ру
Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника" - 27.03.2026 Украина.ру
Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 марта
2026-03-27T00:38
2026-03-27T00:38
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения продолжают давление, уничтожают позиции противника, бронетехнику, огневые точки и пункты управления БПЛА;🟥 Славянское направление: ВС РФ ведут зачистку северо-восточнее Калеников, юго-запад уже зачищен. Идут бои в Рай-Александровке, районах Миньковки, Фёдоровки-2 и Липовки;🟥 Запорожское направление: Расчёты ПВО ВДВ уничтожают дроны противника;🟥 Красноармейское направление: Один из самых напряжённых участков. Встречные бои у Красноармейска, зачистка Гришино, попытки закрепиться в Васильевке и Александровке. Бои у Сергеевки, Молодецкого, Новоподгородного, Белицкого и Нового Донбасса;🟥 Константиновское направление: ВС РФ применяют тактику малых штурмовых групп с последующим закреплением;🟥 Сумское направление: Продолжаются ожесточённые бои, российские подразделения продвигаются вглубь области.Ранее сообщалось, что на Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина.ру, россия, новости сво сейчас, сво, спецоперация, новости сво, наступление вс рф, вс рф, война на украине, харьковская область, славянск, запорожская область, запорожское направление, днр, красноармейск днр, покровск/красноармейск, константиновка, сумская область, украина, вооруженные силы украины, всу
Украина.ру, Россия, новости СВО сейчас, СВО, Спецоперация, новости СВО, наступление ВС РФ, ВС РФ, война на Украине, Харьковская область, Славянск, Запорожская область, Запорожское направление, ДНР, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, Константиновка, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"

00:38 27.03.2026
 
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 марта
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения продолжают давление, уничтожают позиции противника, бронетехнику, огневые точки и пункты управления БПЛА;
🟥 Славянское направление: ВС РФ ведут зачистку северо-восточнее Калеников, юго-запад уже зачищен. Идут бои в Рай-Александровке, районах Миньковки, Фёдоровки-2 и Липовки;
🟥 Запорожское направление: Расчёты ПВО ВДВ уничтожают дроны противника;
🟥 Красноармейское направление: Один из самых напряжённых участков. Встречные бои у Красноармейска, зачистка Гришино, попытки закрепиться в Васильевке и Александровке. Бои у Сергеевки, Молодецкого, Новоподгородного, Белицкого и Нового Донбасса;
🟥 Константиновское направление: ВС РФ применяют тактику малых штурмовых групп с последующим закреплением;
🟥 Сумское направление: Продолжаются ожесточённые бои, российские подразделения продвигаются вглубь области.
Ранее сообщалось, что на Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения возобновили наступление и выбили противника из села Шевяковка.
