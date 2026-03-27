У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов - 27.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/u-vsu-prosel-kontrnastup-v-donbasse-anpilogov-o-perebroske-rezervov-protivnika-pod-glukhov-1077204182.html
У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов - 27.03.2026 Украина.ру
У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
Киевский режим перебросил резервы в Глуховский район из Донбасса. У ВСУ просело контрнаступление под Красноармейском, а в Константиновке дела тоже идут не слишком хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-03-27T05:15
2026-03-27T05:15
донбасс
константиновка
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
вс рф
спецоперация
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081286_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_46b52fa9ed61bd8e9ef752e0520f689a.jpg
Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы "Севера" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области возле трассы "Москва-Киев", где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов.Продолжая тему переброски сил противника, Анпилогов указал на ослабление других направлений."Откуда киевский режим перебросил резервы? Из Донбасса. Все-таки у них сейчас просели контрнаступательные действия под Красноармейском. Да и в Константиновке у них дела идут не слишком хорошо", — подчеркнул эксперт.Он сообщил, что "контрнаступ" украинской армии закончился на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его словам, ВСУ пытались наносить контрудар по российским позициям с начала февраля. "Но уперлись в собственную линию обороны "Вишневое — Терновое — Березовое", которая была взята нами еще в 2025 году. Они прошли по 10 километров по местности, где у нас не было плотной линии обороны, а потом уперлись в собственные укрепленные позиции", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
донбасс
константиновка
днепропетровская область
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081286_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f0850e7a26ac72a994e2988a4d5e7813.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, константиновка, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, спецоперация, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, днепропетровская область, запорожская область, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине
Донбасс, Константиновка, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Днепропетровская область, Запорожская область, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине

У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов

05:15 27.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим перебросил резервы в Глуховский район из Донбасса. У ВСУ просело контрнаступление под Красноармейском, а в Константиновке дела тоже идут не слишком хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы "Севера" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области возле трассы "Москва-Киев", где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов.
Продолжая тему переброски сил противника, Анпилогов указал на ослабление других направлений.
"Откуда киевский режим перебросил резервы? Из Донбасса. Все-таки у них сейчас просели контрнаступательные действия под Красноармейском. Да и в Константиновке у них дела идут не слишком хорошо", — подчеркнул эксперт.
Он сообщил, что "контрнаступ" украинской армии закончился на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его словам, ВСУ пытались наносить контрудар по российским позициям с начала февраля.
"Но уперлись в собственную линию обороны "Вишневое — Терновое — Березовое", которая была взята нами еще в 2025 году. Они прошли по 10 километров по местности, где у нас не было плотной линии обороны, а потом уперлись в собственные укрепленные позиции", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДонбассКонстантиновкаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныВС РФСпецоперацияСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОДнепропетровская областьЗапорожская областьнаступление ВС РФнаступление Россиивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране
05:30"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
05:15У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
05:00Победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение: Суздальцев о тупике США в Иране
04:45Буферная зона от Студенка до Сопыча: военный аналитик о замысле операции "северян"
04:30"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны
04:12Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном
03:40Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
03:02Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом
02:36США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
02:14Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу
01:33Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
Лента новостейМолния