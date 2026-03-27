У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов

Киевский режим перебросил резервы в Глуховский район из Донбасса. У ВСУ просело контрнаступление под Красноармейском, а в Константиновке дела тоже идут не слишком хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-03-27T05:15

Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы "Севера" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области возле трассы "Москва-Киев", где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов.Продолжая тему переброски сил противника, Анпилогов указал на ослабление других направлений."Откуда киевский режим перебросил резервы? Из Донбасса. Все-таки у них сейчас просели контрнаступательные действия под Красноармейском. Да и в Константиновке у них дела идут не слишком хорошо", — подчеркнул эксперт.Он сообщил, что "контрнаступ" украинской армии закончился на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его словам, ВСУ пытались наносить контрудар по российским позициям с начала февраля. "Но уперлись в собственную линию обороны "Вишневое — Терновое — Березовое", которая была взята нами еще в 2025 году. Они прошли по 10 километров по местности, где у нас не было плотной линии обороны, а потом уперлись в собственные укрепленные позиции", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

