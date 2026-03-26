На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
На контрольно-пропускном пункте "Краковец" сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего сержанта Вооруженных сил Украины Богдана Зинко, который организовал канал незаконного пересечения границы. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T23:44
Сержант за помощь в эвакуации с Украины установил плату в размере 30 тысяч долларов с человека. Задержание произошло во время передачи денег. Однако из 30 тысяч долларов настоящими оказались только 600, остальное — сувенирная бумага, подсунутая сотрудниками СБУ в ходе "контрольной закупки".Ранее уведомлялось, что шестеро украинских пограничников помогали соотечественникам сбежать за границу по твердому тарифу в долларах США. Инспекторы Государственной пограничной службы Украины умышленно не проводили надлежащий контроль во время проверки документов, выяснили в Государственном бюро расследований. Они вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений не было.В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу через пункт пропуска на Волыни. Стоимость услуги достигала 10 тысяч долларов с человека. Сотрудников ГПСУ разоблачили в ноябре 2025 года при содействии особистов погранслужбы. Всех шести будут судить за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и нарушение правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.Также сообщалось, что на Украине наказание за самовольное оставление части будет строже, чем за убийство и терроризм, заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал о наработках Министерства обороны Украины, направленных на уменьшение конфликтов во время мобилизации - По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал о наработках Министерства обороны Украины, направленных на уменьшение конфликтов во время мобилизации - По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам.