Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 27.03.2026 Украина.ру
Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 27 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T01:33
2026-03-27T01:51
01:33 27.03.2026 (обновлено: 01:51 27.03.2026)
 
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 27 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ продвигаются к центру Константиновки, наступают к Рай-Александровке и расширяют зону контроля в Харьковской области;
🟥 В Саратовской области задержали пособника спецслужб Украины, который готовился атаковать военный аэродром FPV-дронами;
🟦 Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Украине требуется около 2000 противоракетных перехватчиков в год, в то время, как те с огромной скоростью расходуются на Ближнем Востоке, а все страны НАТО в настоящий момент производят не более 1200 ракет-перехватчиков в год;
🟦 Новый глава ОП Украины Кирилл Буданов* заявил, что Третья мировая война уже стала реальностью и фактически началась на территории Украины;
🟦 Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что жителям страны стоит привыкать к налётам БПЛА, поскольку подобные инциденты могут участиться;
🟦 В Незалежной разрабатывают "национальный" ИИ;
🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ с Донбасса;
🟦 На Украине собираются снести памятник Василию Маргелову, командиру РККА, освобождавшему УССР от захватчиков и одной из ключевых фигур в истории Воздушно Десантных Войск (ВДВ, "Войск дяди Васи");
🟦 Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС;
🟦 Американский суд не дал украинской теннисистке отменить соперниц из России и Белоруссии;
🟦 У Киева и USAID был заговор о переизбрании президента США Джона Байдена;
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой, но он отказался;
🟦 Президент России Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов
