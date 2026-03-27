Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 27 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T01:33

🟥 ВС РФ продвигаются к центру Константиновки, наступают к Рай-Александровке и расширяют зону контроля в Харьковской области;🟥 В Саратовской области задержали пособника спецслужб Украины, который готовился атаковать военный аэродром FPV-дронами;🟦 Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Украине требуется около 2000 противоракетных перехватчиков в год, в то время, как те с огромной скоростью расходуются на Ближнем Востоке, а все страны НАТО в настоящий момент производят не более 1200 ракет-перехватчиков в год;🟦 Новый глава ОП Украины Кирилл Буданов* заявил, что Третья мировая война уже стала реальностью и фактически началась на территории Украины;🟦 Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что жителям страны стоит привыкать к налётам БПЛА, поскольку подобные инциденты могут участиться;🟦 В Незалежной разрабатывают "национальный" ИИ;🟦 Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ с Донбасса;🟦 На Украине собираются снести памятник Василию Маргелову, командиру РККА, освобождавшему УССР от захватчиков и одной из ключевых фигур в истории Воздушно Десантных Войск (ВДВ, "Войск дяди Васи");🟦 Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС;🟦 Американский суд не дал украинской теннисистке отменить соперниц из России и Белоруссии;🟦 У Киева и USAID был заговор о переизбрании президента США Джона Байдена;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой, но он отказался;🟦 Президент России Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов

украина.ру, новости, наступление вс рф, вс рф, новости сво, война на украине, россия, днр, харьковская область, саратовская область, владимир путин, росгвардия, кирилл буданов*, терроризм, террорист, третья мировая война, эстония, нато, бпла, дональд трамп, сша, джо байден, usaid, заговор, украина, киев, владимир зеленский, русофобия, вандализм, иран, всу, вооруженные силы украины, ии (искусственный интеллект), гэс