Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном

Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном. Иран держит твердую позицию, но продажность местной элиты может привести к неожиданным поворотам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T04:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ранее Дональд Трамп распорядился на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы попытаться начать переговоры с Тегераном. Однако в иранском МИД заявили, что американский лидер отступил из-за страха перед ответными действиями, и отвергли возможность диалога.Рассуждая о причинах паузы, Суздальцев отметил, что Тегеран не идет на переговоры с агрессором."Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном. Можно говорить, что Тегеран держит твердую позицию, не идет на переговоры с агрессором, но высокий уровень продажности иранской элиты хорошо известен", — заявил Суздальцев.По его мнению, за эти пять дней в ситуации вокруг Ирана не исключены неожиданные повороты. Главное это то, что все действия Вашингтона в этом конфликте сказываются на ценах на нефть, пояснил эксперт.При этом именно экономический фактор остается ключевым для Вашингтона, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

