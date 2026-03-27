Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном
Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном. Иран держит твердую позицию, но продажность местной элиты может привести к неожиданным поворотам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2026-03-27T04:10
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
04:10 27.03.2026
 
Ранее Дональд Трамп распорядился на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы попытаться начать переговоры с Тегераном. Однако в иранском МИД заявили, что американский лидер отступил из-за страха перед ответными действиями, и отвергли возможность диалога.
Рассуждая о причинах паузы, Суздальцев отметил, что Тегеран не идет на переговоры с агрессором.
"Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном. Можно говорить, что Тегеран держит твердую позицию, не идет на переговоры с агрессором, но высокий уровень продажности иранской элиты хорошо известен", — заявил Суздальцев.
По его мнению, за эти пять дней в ситуации вокруг Ирана не исключены неожиданные повороты. Главное это то, что все действия Вашингтона в этом конфликте сказываются на ценах на нефть, пояснил эксперт.
При этом именно экономический фактор остается ключевым для Вашингтона, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.
Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиТегеранИранВашингтонАндрей СуздальцевДональд ТрампУкраина.руМИДвойна в Ираненефтьценыэкономикапереговорыперемириемеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавное
 
04:12Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном
03:40Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
03:02Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом
02:36США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
02:14Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу
01:33Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
23:37Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право
23:33За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
22:56Главное по итогам встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США
22:53Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
22:50Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу
22:17Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
Лента новостейМолния