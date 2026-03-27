Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска. Сводку на 4:00 мск 27 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T04:12

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:12 27.03.2026 (обновлено: 04:13 27.03.2026)
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска. Сводку на 4:00 мск 27 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Херсонской, Орловской, Белгородской, Брянской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Тверской, Запорожской, Костромской областях, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тульской, Калужской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской областях, в Удмуртии и Коми, в Пермском крае.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 27 марта были введены в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска.
В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Внуково сняты.
Почти 20 самолётов, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений. Задержаны и отменены более 40 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", — предупреждает Росавиация.
