Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
2026-03-27T04:12
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Херсонской, Орловской, Белгородской, Брянской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Тверской, Запорожской, Костромской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тульской, Калужской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской областях, в Удмуртии и Коми, в Пермском крае.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 27 марта были введены в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска.В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Внуково сняты.Почти 20 самолётов, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений. Задержаны и отменены более 40 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", — предупреждает Росавиация.
Украина.ру
04:12 27.03.2026 (обновлено: 04:13 27.03.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска. Сводку на 4:00 мск 27 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Херсонской, Орловской, Белгородской, Брянской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Тверской, Запорожской, Костромской областях, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тульской, Калужской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской областях, в Удмуртии и Коми, в Пермском крае.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 27 марта были введены в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Ижевска.
В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Внуково сняты.
Почти 20 самолётов, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений. Задержаны и отменены более 40 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", — предупреждает Росавиация.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСанкт-ПетербургМоскваКрымЛенинградская областьХерсонская областьОрловская областьБелгородская областьБрянская областьСмоленскПсковТверьЗапорожская областьДНРКалужская областьЛипецкВолгоградская областьРостовская областьКоми-Пермяцкий округВнуковоКалининградаэропортыРосавиацияугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаПВОСВОСпецоперация
 
05:45Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране
05:30"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
05:15У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
05:00Победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение: Суздальцев о тупике США в Иране
04:45Буферная зона от Студенка до Сопыча: военный аналитик о замысле операции "северян"
04:30"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны
04:12Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10Суздальцев: Трамп взял пятидневную паузу, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном
03:40Туман войны: Трамп заявил о приостановке ударов по объектам Ирана, но Тегеран отрицает свою просьбу
03:02Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом
02:36США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
02:14Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу
01:33Трамп отказался стать иранским аятоллой. События 26 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
Лента новостейМолния