Американский суд отказал украинской теннисистке в иске

Суд в Нью-Йорке отказал украинской теннисистке Лесе Цуренко в иске к Женской теннисной ассоциации (WTA) и ее экс-главе Стиву Саймону. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T23:50

Спортсменка жаловалась на "психологическое насилие" из-за того, что россиянок и белорусок не отстранили от турниров. Однако суд указал, что в таких случаях речь идет о физической безопасности, а не об эмоциональном состоянии. Решения WTA признаны обоснованными — организация ограничилась запретом флагов, но не ввела дисквалификацию спортсменок.Ранее уведомлялось о сложной ситуации, в которой оказываются украинские спортсмены на фоне продолжающегося конфликта. Украинские военные критикуют не участвующих в обороне страны спортсменов, в то время как многие из них пытаются покинуть страну. В соцсетях активно обсуждаются случаи, когда профессиональные атлеты, имеющие бронь от мобилизации, избегают службы, ссылаясь на проблемы со здоровьем или иные причины, в то время как их коллеги и обычные граждане находятся в зоне боевых действий.Футбольные матчи на Украине проводятся при строгих ограничениях безопасности: без зрителей или с минимальным количеством болельщиков, которые могут разместиться в убежищах в радиусе 500 метров от стадиона. Спортсмены, включая членов сборных, получают бронь от мобилизации через Министерство спорта, Министерство обороны и Министерство экономики.Несмотря на это, зафиксированы случаи бегства украинских спортсменов за границу во время зарубежных сборов. Основной причиной называется страх мобилизации, поскольку военкомы не всегда признают бронь, выданную спортсменам. В марте 2025 года владелец футбольного клуба "Ингулец" сдал территориальному центру комплектования защитника команды, отказавшегося продлевать контракт. В январе 2024 года украинская теннисистка Елизавета Котляр подверглась травле после рукопожатия с российской соперницей на юниорском Australian Open, в отношении нее было начато расследование со стороны Министерства спорта Украины - Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

