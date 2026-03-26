Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Американский суд отказал украинской теннисистке в иске

Суд в Нью-Йорке отказал украинской теннисистке Лесе Цуренко в иске к Женской теннисной ассоциации (WTA) и ее экс-главе Стиву Саймону. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Спортсменка жаловалась на "психологическое насилие" из-за того, что россиянок и белорусок не отстранили от турниров.
Однако суд указал, что в таких случаях речь идет о физической безопасности, а не об эмоциональном состоянии.
Решения WTA признаны обоснованными — организация ограничилась запретом флагов, но не ввела дисквалификацию спортсменок.
Ранее уведомлялось о сложной ситуации, в которой оказываются украинские спортсмены на фоне продолжающегося конфликта.
Украинские военные критикуют не участвующих в обороне страны спортсменов, в то время как многие из них пытаются покинуть страну.
В соцсетях активно обсуждаются случаи, когда профессиональные атлеты, имеющие бронь от мобилизации, избегают службы, ссылаясь на проблемы со здоровьем или иные причины, в то время как их коллеги и обычные граждане находятся в зоне боевых действий.
Футбольные матчи на Украине проводятся при строгих ограничениях безопасности: без зрителей или с минимальным количеством болельщиков, которые могут разместиться в убежищах в радиусе 500 метров от стадиона.
Спортсмены, включая членов сборных, получают бронь от мобилизации через Министерство спорта, Министерство обороны и Министерство экономики.
Несмотря на это, зафиксированы случаи бегства украинских спортсменов за границу во время зарубежных сборов.
Основной причиной называется страх мобилизации, поскольку военкомы не всегда признают бронь, выданную спортсменам.
В марте 2025 года владелец футбольного клуба "Ингулец" сдал территориальному центру комплектования защитника команды, отказавшегося продлевать контракт.
В январе 2024 года украинская теннисистка Елизавета Котляр подверглась травле после рукопожатия с российской соперницей на юниорском Australian Open, в отношении нее было начато расследование со стороны Министерства спорта Украины - Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
23:37Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право
23:33За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
22:56Главное по итогам встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США
22:53Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
22:50Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу
22:17Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
21:26Буданов* объявил о начале Третьей мировой войны
21:08ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском
20:55Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ России. Главные новости к этому часу
20:37ВСУ в Святогорске оказались в полукольце с перекрытой логистикой
20:33На юге Москвы подросток устроил взрыв у банкомата
20:20Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в поисках новых "партнёров по безопасности"
20:05Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области
Лента новостейМолния