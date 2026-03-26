План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны

План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны - 26.03.2026 Украина.ру

План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны

Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что переговоры с Ираном ведутся и исламская респуилка очень заинтересована в "сделке". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T18:02

2026-03-26T18:02

2026-03-26T18:02

Оценка Ираном 15-пунктного предложения США заключается в том, что оно является "односторонним и несправедливым", служащим только интересам США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновникаTasnim информирует, что Иран официально ответил на 15-пунктный план США и ожидает реакции Вашингтона, а сам ответ и очень далек от согласия.О других новостях ближневосточного конфликта к этому часу:🟦 Президент США Дональд Трамп снова заявил о крайней разочарованности в НАТО, бесполезности этого военно-политического блока в ситуации боевых действий."Я заявлю об этом публично. Мы очень разочарованы в НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделало (в ходе конфликта с Ираном - ред.)", - заявил президент США на заседании правительства.Трамп также снова высказался по срокам победы над Ираном, которую неоднократно объявлял ранее. Президент США заявил, что на это "потребуется примерно от четырех до шести недель, но мы значительно опережаем график".🟦 Иран и США ведут непрямые переговоры, передавая сообщения через Пакистан — заявил глава пакистанского МИД Исхак Дар;🟦 Хуситы готовы нанести удар по судоходству в Красном море в знак солидарности с Тегераном, сообщает Reuters, со ссылкой на одного из лидеров исламистского движения;🟦 Вооруженные силы Уганды готовы оказать поддержку Израилю в его конфликте с Ираном, если такой запрос поступит от еврейского государства, заявил командующий ВС Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба; 🟦 Спикер парламента Ирана Галибаф, которого ранее очень хвалил Трамп, заявляет, что "Хезболла" активна как никогда, и "приветствует 87 операций, проведенных за одну ночь".Актуальное интервью на эту тему: Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

ближний восток

новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, нато, reuters, мид, удар по ирану, война в иране, международная политика, ближний восток