План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны - 26.03.2026
План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны
Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что переговоры с Ираном ведутся и исламская респуилка очень заинтересована в "сделке". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что переговоры с Ираном ведутся и исламская респуилка очень заинтересована в "сделке". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Оценка Ираном 15-пунктного предложения США заключается в том, что оно является "односторонним и несправедливым", служащим только интересам США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника
Tasnim информирует, что Иран официально ответил на 15-пунктный план США и ожидает реакции Вашингтона, а сам ответ и очень далек от согласия.
О других новостях ближневосточного конфликта к этому часу:
🟦 Президент США Дональд Трамп снова заявил о крайней разочарованности в НАТО, бесполезности этого военно-политического блока в ситуации боевых действий.
"Я заявлю об этом публично. Мы очень разочарованы в НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделало (в ходе конфликта с Ираном - ред.)", - заявил президент США на заседании правительства.
Трамп также снова высказался по срокам победы над Ираном, которую неоднократно объявлял ранее. Президент США заявил, что на это "потребуется примерно от четырех до шести недель, но мы значительно опережаем график".
🟦 Иран и США ведут непрямые переговоры, передавая сообщения через Пакистан — заявил глава пакистанского МИД Исхак Дар;
🟦 Хуситы готовы нанести удар по судоходству в Красном море в знак солидарности с Тегераном, сообщает Reuters, со ссылкой на одного из лидеров исламистского движения;
🟦 Вооруженные силы Уганды готовы оказать поддержку Израилю в его конфликте с Ираном, если такой запрос поступит от еврейского государства, заявил командующий ВС Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба;
🟦 Спикер парламента Ирана Галибаф, которого ранее очень хвалил Трамп, заявляет, что "Хезболла" активна как никогда, и "приветствует 87 операций, проведенных за одну ночь".
Актуальное интервью на эту тему: Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильДональд ТрампНАТОReutersМИДудар по Иранувойна в ИранеМеждународная политикаБлижний Восток
 
18:49БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей - есть жертвы
18:4426 марта 2026 года, вечерний эфир
18:27Противодроновая сеть не панацея, но она дает время бойцу среагировать на БПЛА и принять решение
18:02План США по Ирану назвали "односторонним и несправедливым", Трамп недоволен НАТО. Новости восточной войны
17:52Россия не будет раздавать "нефтяные" деньги, Зеленский и Трамп разошлись. Итоги 25 марта
17:47Зеленский против вывода войск с Донбасса
17:44Суздальцев о расколе между США и Израилем: "Трамп объявил перемирие вопреки усилиям Тель-Авива"
17:25Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку
17:20Впереди — новые крестовые походы. Какую религиозную основу имеют иранские события
17:16Итоги 26.03.26: США готовят сделку по Ирану и давят на Киев по Донбассу
17:15Что выжидает Китай и почему Трампа заносит от ультиматумов до мира — Лукьянов
17:03Львовский военком переписал непосильно нажитое на родственников - не помогло
16:54По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам
16:54Волнения на Балтике. Эксперты о последних ударах Украины по порту Усть-Луга
16:40Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске
16:36Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке
16:23"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ
16:19Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом
16:01Траст – значит "доверие". Как обманывали доверие россиян и украинцев Мавроди и другие
15:58Разгром ВСУ под Волчанском: военный эксперт про ситуацию на харьковском направлении
Лента новостейМолния