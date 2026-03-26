Буданов* объявил о начале Третьей мировой войны
Буданов* объявил о начале Третьей мировой войны
Новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Третья мировая война уже стала реальностью и фактически началась на территории Украины. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T21:26
По мнению Буданова*, мир уже глубоко втянут в глобальный конфликт, предсказать итог которого невозможно. При этом он выразил надежду, что на Пасху состоится крупный обмен пленными с Россией.* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов.Ранее уведомлялось, что Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon делал заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий. По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем".Примечательно, что риторика Буданова* вступает в противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева. Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс. В Москве позиция остается неизменной: вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны - Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса.
Буданов* объявил о начале Третьей мировой войны

21:26 26.03.2026 (обновлено: 21:27 26.03.2026)
 
Новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Третья мировая война уже стала реальностью и фактически началась на территории Украины. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
По мнению Буданова*, мир уже глубоко втянут в глобальный конфликт, предсказать итог которого невозможно. При этом он выразил надежду, что на Пасху состоится крупный обмен пленными с Россией.
* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Ранее уведомлялось, что Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon делал заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий.
По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем".
Примечательно, что риторика Буданова* вступает в противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева.
Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс.
В Москве позиция остается неизменной: вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны - Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса.
