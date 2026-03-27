Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу
Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай наземной операции США. Новости к этому часу

02:14 27.03.2026 (обновлено: 02:40 27.03.2026)
 
Более миллиона граждан Ирана мобилизованы на случай наземной операции США, пишет иранское издание Mehr. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Издание пишет, что Иран полностью мобилизовал войска на случай возможной американской интервенции.
Другие новости конфликта на Ближнем Востоке:
🟦 Сегодня самолёт ВВС США C-17A Globemaster III совершил манёвры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции в Иране;
🟦 Как перед этим писал The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких конгрессменов, вторжение в Иран может начаться уже в ближайшее время;
🟦 США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля, утверждает президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры Тегерана и Вашингтона идут очень хорошо;
🟦 Электричество пропало в ряде районов Тегерана после авиаударов Израиля и США, утверждает телеканал Al Hadath;
🟦 Взрывы прогремели в Тегеране, сообщило агентство Jamaran;
🟦 Многочисленные взрывы прогремели в городах Шираз и Бендер-Аббас в южной части Ирана, сообщил телеканал Al Hadath;
🟦 США начали использовать беспилотные катера в операциях против Ирана, сообщает Reuters;
🟦 Иран направил в СБ ООН протест против того, что страны Персидского залива, по убеждению Тегерана, предоставляют свою территорию США для ударов по исламской республике. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Подробнее о конфликте в материале Владимира Скачко - Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке.
