ВС РФ продвигаются к центру Константиновки - 26.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/vs-rf-prodvigayutsya-k-tsentru-konstantinovki-1077205467.html
ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
Российские подразделения значительно продвинулись от южных окраин Константиновки в сторону центра города. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T23:39
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140606_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_777224ecbb85476693ec885d2fc65d21.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_224250d4c3160dfddd2bdf1629045201.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ВС РФ продвигаются к центру Константиновки

23:39 26.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
С юга войска Вооруженных сил России прорвались почти на один километр в плотной жилой и промышленной застройке.
Бои идут в районе улиц Мусоргского и Кутузова.
На западе города российские военные замечены на улицах Громова и Европейской, также поступают данные о штурме многоэтажек на улице Космонавтов.
На севере, вдоль реки Кривой Торец, начались бои за южную часть промзоны, контроль над которой обеспечит дальнейшее продвижение к центру и западным окраинам города.
Освобождение Константиновки позволит армии России получить крупнейшую опору на участке, которую можно использовать для прорыва сначала к Дружковке, а затем к Краматорску.
Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении.
Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке.
Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.
Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.
Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены.
Город оказался в полукольце с перекрытой логистикой.
На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения выбили противника из села Шевяковка, расширив зону контроля примерно на четыре километра по фронту - ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
