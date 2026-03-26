https://ukraina.ru/20260326/vs-rf-prodvigayutsya-k-tsentru-konstantinovki-1077205467.html

ВС РФ продвигаются к центру Константиновки

ВС РФ продвигаются к центру Константиновки - 26.03.2026 Украина.ру

ВС РФ продвигаются к центру Константиновки

Российские подразделения значительно продвинулись от южных окраин Константиновки в сторону центра города. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T23:39

2026-03-26T23:39

2026-03-26T23:39

россия

константиновка

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077140606_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_777224ecbb85476693ec885d2fc65d21.jpg

С юга войска Вооруженных сил России прорвались почти на один километр в плотной жилой и промышленной застройке. Бои идут в районе улиц Мусоргского и Кутузова. На западе города российские военные замечены на улицах Громова и Европейской, также поступают данные о штурме многоэтажек на улице Космонавтов.На севере, вдоль реки Кривой Торец, начались бои за южную часть промзоны, контроль над которой обеспечит дальнейшее продвижение к центру и западным окраинам города. Освобождение Константиновки позволит армии России получить крупнейшую опору на участке, которую можно использовать для прорыва сначала к Дружковке, а затем к Краматорску.Ранее уведомлялось о наступательных действиях российских подразделений на Славянском направлении. Российские войска наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке. Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.Попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.Также сообщалось, что ситуация для украинских подразделений в Святогорске складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены. Город оказался в полукольце с перекрытой логистикой. На Бурлукском направлении Харьковской области российские подразделения выбили противника из села Шевяковка, расширив зону контроля примерно на четыре километра по фронту - ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

константиновка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация