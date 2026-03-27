"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны - 27.03.2026 Украина.ру
"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны
"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны - 27.03.2026 Украина.ру
"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны
Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2026-03-27T04:30
2026-03-27T04:30
Отвечая на вопрос о возможном отказе США от переговоров по Украине, Суздальцев объяснил позицию Киева."Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам, потому что это вызовет традиционную для политического истеблишмента разборку: кто виноват и кто больше получил за это денег. Начнется тяжелый внутриполитический кризис", — заявил Суздальцев.По его словам, даже в случае подписания мирного договора на Украине продолжится государственная деградация. "Возникнут новые народные республики, не исключено, что и на западе Украины. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Европейцы становятся поджигателями войны уже де-юре", — пояснил эксперт.Он напомнил, что украинцы никогда не выполняли соглашения с Россией, даже "в лучшие времена". Но даже при всех этих минусах вести переговоры необходимо. "Хотя бы для создания канала по обмену военнопленными и мирными жителями, захваченными в Курской области", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".
"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны

04:30 27.03.2026
 
Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос о возможном отказе США от переговоров по Украине, Суздальцев объяснил позицию Киева.
"Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам, потому что это вызовет традиционную для политического истеблишмента разборку: кто виноват и кто больше получил за это денег. Начнется тяжелый внутриполитический кризис", — заявил Суздальцев.
По его словам, даже в случае подписания мирного договора на Украине продолжится государственная деградация. "Возникнут новые народные республики, не исключено, что и на западе Украины. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Европейцы становятся поджигателями войны уже де-юре", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что украинцы никогда не выполняли соглашения с Россией, даже "в лучшие времена". Но даже при всех этих минусах вести переговоры необходимо.
"Хотя бы для создания канала по обмену военнопленными и мирными жителями, захваченными в Курской области", — констатировал собеседник издания.
