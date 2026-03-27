https://ukraina.ru/20260327/geneticheskaya-nedogovorosposobnost-analitik-o-tom-pochemu-kiev-boitsya-mira-bolshe-chem-voyny-1077202688.html

"Генетическая недоговороспособность": аналитик о том, почему Киев боится мира больше, чем войны

Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T04:30

новости

украина

россия

киев

андрей суздальцев

дональд трамп

владимир зеленский

ес

главные новости

главное

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_07d0cdf50198d79d97b9dc8d76e78ff4.jpg

Отвечая на вопрос о возможном отказе США от переговоров по Украине, Суздальцев объяснил позицию Киева."Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам, потому что это вызовет традиционную для политического истеблишмента разборку: кто виноват и кто больше получил за это денег. Начнется тяжелый внутриполитический кризис", — заявил Суздальцев.По его словам, даже в случае подписания мирного договора на Украине продолжится государственная деградация. "Возникнут новые народные республики, не исключено, что и на западе Украины. Договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Европейцы становятся поджигателями войны уже де-юре", — пояснил эксперт.Он напомнил, что украинцы никогда не выполняли соглашения с Россией, даже "в лучшие времена". Но даже при всех этих минусах вести переговоры необходимо. "Хотя бы для создания канала по обмену военнопленными и мирными жителями, захваченными в Курской области", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

