За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ - 26.03.2026 Украина.ру
За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
В период с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Противовоздушная оборона работает в Донецке, пишут местные телеграм-каналы.В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат ударил по частному дому. Пострадали 7-летняя девочка и ее мать. У ребенка диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, у женщины — баротравма.Ранее уведомлялось о целенаправленных ударах Вооруженных сил Украины по Белгородской области, в результате которых два человека погибли, один получил ранения. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл, 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина, водитель получил множественные осколочные ранения.Также сообщалось, что за семь часов 25 марта средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 91 украинский беспилотный летательный аппарат. Системой ПВО уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, позже отражена атака еще четырех. Днем силами ПВО уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Барятинского, Жуковского и Мосальского муниципальных округов Брянской области - В результате ударов ВСУ по Белгородской области два человека погибли.
В период с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Противовоздушная оборона работает в Донецке, пишут местные телеграм-каналы.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат ударил по частному дому.
Пострадали 7-летняя девочка и ее мать.
У ребенка диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, у женщины — баротравма.
Ранее уведомлялось о целенаправленных ударах Вооруженных сил Украины по Белгородской области, в результате которых два человека погибли, один получил ранения.
В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл, 18-летний юноша скончался на месте.
В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина, водитель получил множественные осколочные ранения.
Также сообщалось, что за семь часов 25 марта средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 91 украинский беспилотный летательный аппарат.
Системой ПВО уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, позже отражена атака еще четырех.
Днем силами ПВО уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Барятинского, Жуковского и Мосальского муниципальных округов Брянской области - В результате ударов ВСУ по Белгородской области два человека погибли.
