Буферная зона от Студенка до Сопыча: военный аналитик о замысле операции "северян"

ВС РФ заняли достаточно протяженную буферную зону от Студенка до Сопыча. В случае развития наступления это создаст угрозу отсечения севера Сумской и Черниговской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-03-27T04:45

Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы "Севера" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области возле трассы "Москва-Киев", где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов.Отвечая на вопрос о том, откуда киевский режим мог перебросить резервы, Анпилогов объяснил общий замысел операции. По данным эксперта, войска заняли достаточно протяженную буферную зону от Студенка до Сопыча. "Этим мы бросаем ВСУ неприятный вызов. Полностью не реагировать на продвижение наших войск противник не может, потому что трасса Е-391 ("Москва-Киев") – это магистральное направление, которое нужно прикрывать", — подчеркнул аналитик.По его мнению, в случае дальнейшего развития наступления это создаст угрозу отсечения севера Сумской и Черниговской областей."Замысел нашей буферной зоны в том, чтобы отсечь всю северную территорию, которая сейчас активно используется ВСУ, не допуская обстрелов и дроновых атак наших регионов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

