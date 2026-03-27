Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства 27 марта опубликовано на сайте Кремля

2026-03-27T01:00

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём войск национальной гвардии... Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии", — сказал Путин.День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта."Росгвардия, созданная 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающей государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод наших граждан", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что среди ключевых задач ведомства — борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана важных объектов и контроль оборота оружия."Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции. Сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину. В нашей стране ратный труд, преданное служение Отечеству были почетны и ценились во все исторические времена", — подчеркнул Путин.Президент поблагодарил сотрудников и ветеранов за службу, пожелав им здоровья и успехов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

