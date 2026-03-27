https://ukraina.ru/20260327/ssha-razvernuli-protiv-irana-bespilotnye-katera--nesmotrya-na-problemy-i-provaly-1077209633.html
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы - 27.03.2026 Украина.ру
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
США начали использовать беспилотные катера в операциях против Ирана, несмотря на сопровождающие программу морских дронов проблемы и провалы. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T02:36
2026-03-27T02:36
2026-03-27T02:36
украина.ру
новости
сша
ближний восток
reuters
иран
дроны
беспилотники
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077209827_0:292:765:722_1920x0_80_0_0_41d397d36c062ae6986a79f76761cecb.jpg
О намерении испытать свои достаточно сырые беспилотники в действиях против Ирана пишет Reuters. По информации издания, программа создания американского "беспилотного флота" изначально сопровождается проблемами: фиксировались технические сбои, отставание от сроков и превышение изначальной стоимости проектов.По данным источников, один из таких катеров недавно вышел из строя во время испытаний на Ближнем Востоке, а ранее аналогичный аппарат на скорости столкнулся с другим судном.Изначально проект задумывался как ответ на рост морской мощи Китая, но в итоге флот уже бросают в реальную операцию. Похоже, проверять надёжность решили сразу в боевых условиях.Ранее сообщалось, что за 25 дней конфликта на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее в публикации - За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077209827_0:189:765:763_1920x0_80_0_0_7729bb882296bcaa87a171316f166746.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, ближний восток, reuters, иран, дроны, беспилотники, удар по ирану, война в иране, военная эскалация
Украина.ру, Новости, США, Ближний Восток, Reuters, Иран, дроны, беспилотники, удар по Ирану, война в Иране, военная эскалация
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
США начали использовать беспилотные катера в операциях против Ирана, несмотря на сопровождающие программу морских дронов проблемы и провалы. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
О намерении испытать свои достаточно сырые беспилотники в действиях против Ирана пишет Reuters. По информации издания, программа создания американского "беспилотного флота" изначально сопровождается проблемами: фиксировались технические сбои, отставание от сроков и превышение изначальной стоимости проектов.
По данным источников, один из таких катеров недавно вышел из строя во время испытаний на Ближнем Востоке, а ранее аналогичный аппарат на скорости столкнулся с другим судном.
Изначально проект задумывался как ответ на рост морской мощи Китая, но в итоге флот уже бросают в реальную операцию. Похоже, проверять надёжность решили сразу в боевых условиях.
Ранее сообщалось, что за 25 дней конфликта на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее в публикации - За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы.