США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы - 27.03.2026 Украина.ру
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы - 27.03.2026 Украина.ру
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы
США начали использовать беспилотные катера в операциях против Ирана, несмотря на сопровождающие программу морских дронов проблемы и провалы.
2026-03-27T02:36
2026-03-27T02:36
О намерении испытать свои достаточно сырые беспилотники в действиях против Ирана пишет Reuters. По информации издания, программа создания американского "беспилотного флота" изначально сопровождается проблемами: фиксировались технические сбои, отставание от сроков и превышение изначальной стоимости проектов.По данным источников, один из таких катеров недавно вышел из строя во время испытаний на Ближнем Востоке, а ранее аналогичный аппарат на скорости столкнулся с другим судном.Изначально проект задумывался как ответ на рост морской мощи Китая, но в итоге флот уже бросают в реальную операцию. Похоже, проверять надёжность решили сразу в боевых условиях.Ранее сообщалось, что за 25 дней конфликта на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее в публикации - За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы

02:36 27.03.2026
 
США начали использовать беспилотные катера в операциях против Ирана, несмотря на сопровождающие программу морских дронов проблемы и провалы. Об этом в ночь на 27 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
О намерении испытать свои достаточно сырые беспилотники в действиях против Ирана пишет Reuters. По информации издания, программа создания американского "беспилотного флота" изначально сопровождается проблемами: фиксировались технические сбои, отставание от сроков и превышение изначальной стоимости проектов.
По данным источников, один из таких катеров недавно вышел из строя во время испытаний на Ближнем Востоке, а ранее аналогичный аппарат на скорости столкнулся с другим судном.
Изначально проект задумывался как ответ на рост морской мощи Китая, но в итоге флот уже бросают в реальную операцию. Похоже, проверять надёжность решили сразу в боевых условиях.
Ранее сообщалось, что за 25 дней конфликта на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее в публикации - За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы.
