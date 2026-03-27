США развернули против Ирана беспилотные катера — несмотря на проблемы и провалы

2026-03-27T02:36

О намерении испытать свои достаточно сырые беспилотники в действиях против Ирана пишет Reuters. По информации издания, программа создания американского "беспилотного флота" изначально сопровождается проблемами: фиксировались технические сбои, отставание от сроков и превышение изначальной стоимости проектов.По данным источников, один из таких катеров недавно вышел из строя во время испытаний на Ближнем Востоке, а ранее аналогичный аппарат на скорости столкнулся с другим судном.Изначально проект задумывался как ответ на рост морской мощи Китая, но в итоге флот уже бросают в реальную операцию. Похоже, проверять надёжность решили сразу в боевых условиях.Ранее сообщалось, что за 25 дней конфликта на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее в публикации - За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

