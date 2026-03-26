Суздальцев о расколе между США и Израилем: "Трамп объявил перемирие вопреки усилиям Тель-Авива"
Дональд Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану, чтобы начать переговоры, но Тегеран отверг диалог. В этом конфликте есть как минимум три стороны, и Израиль против переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
17:44 26.03.2026
 
Дональд Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану, чтобы начать переговоры, но Тегеран отверг диалог. В этом конфликте есть как минимум три стороны, и Израиль против переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Ранее Дональд Трамп распорядился на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы попытаться начать переговоры с Тегераном. Однако в иранском МИД заявили, что американский лидер отступил из-за страха перед ответными действиями, и отвергли возможность диалога.
Отвечая на вопрос о том, чего на самом деле добивается Трамп, Суздальцев обратил внимание на разногласия между союзниками.
По его словам нужно учитывать, какие три стороны участвуют в этом конфликте, добавив, что есть и четвертая сторона — это соседи Ирана, которые страдают от своей проамериканской политики.
"В любом случае мы сейчас говорим о попытках американской стороны завязать переговоры с Ираном. При этом Израиль против переговоров", — заявил Суздальцев.
По его словам, Тель-Авив выступает за полное уничтожение ядерной программы Ирана. "Чтобы понять ситуацию, нужно представлять разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном. Израиль хочет добиться полной смены режима в Иране. Американская сторона, учитывая, что основные расходы и потери несет именно она, хотела бы, чтобы сработал венесуэльский вариант", — пояснил эксперт.
Поэтому пятидневное одностороннее перемирие было объявлено вопреки усилиям Тель-Авива, резюмировал собеседник издания.
