Суздальцев о расколе между США и Израилем: "Трамп объявил перемирие вопреки усилиям Тель-Авива"

Дональд Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану, чтобы начать переговоры, но Тегеран отверг диалог. В этом конфликте есть как минимум три стороны, и Израиль против переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-26T17:44

Ранее Дональд Трамп распорядился на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы попытаться начать переговоры с Тегераном. Однако в иранском МИД заявили, что американский лидер отступил из-за страха перед ответными действиями, и отвергли возможность диалога.Отвечая на вопрос о том, чего на самом деле добивается Трамп, Суздальцев обратил внимание на разногласия между союзниками.По его словам нужно учитывать, какие три стороны участвуют в этом конфликте, добавив, что есть и четвертая сторона — это соседи Ирана, которые страдают от своей проамериканской политики."В любом случае мы сейчас говорим о попытках американской стороны завязать переговоры с Ираном. При этом Израиль против переговоров", — заявил Суздальцев.По его словам, Тель-Авив выступает за полное уничтожение ядерной программы Ирана. "Чтобы понять ситуацию, нужно представлять разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном. Израиль хочет добиться полной смены режима в Иране. Американская сторона, учитывая, что основные расходы и потери несет именно она, хотела бы, чтобы сработал венесуэльский вариант", — пояснил эксперт.Поэтому пятидневное одностороннее перемирие было объявлено вопреки усилиям Тель-Авива, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Обернется ли конфликт на Ближнем Востоке началом глобального противостояния — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

