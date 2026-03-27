Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом

Президент США Дональд Трамп продлил действие части санкций, введённых его предшественником Джо Байденом против финансового сектора России. Об этом в ночь на 27 марта сообщает РИА Новости

"Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом", — говорится в документе, который зарегистрирован в правительственной базе.В указе Трампа отмечается, что поскольку якобы имеющаяся угроза национальной безопасности Соединённых Штатов сохраняется, действие санкций "должно быть продолжено".Санкционный режим, о котором идёт речь, был установлен 15 апреля 2021 года исполнительным указом президента США Джо Байдена. В первой редакции документа вводился запрет для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкционные ограничения неоднократно расширялись.Основанием для введения санкций были бездоказательно заявлены якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в политические процессы в США. В частности, выдуманная американскими демократами и опровергнутая теория о якобы связях Трампа с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

