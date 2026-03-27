Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/tramp-prodlil-chast-sanktsiy-protiv-rossii-vvednnykh-baydenom-1077210503.html
Трамп продлил часть санкций против России, введённых Байденом
Президент США Дональд Трамп продлил действие части санкций, введённых его предшественником Джо Байденом против финансового сектора России. Об этом в ночь на 27 марта сообщает РИА Новости
2026-03-27T03:02
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
джо байден
россия
антироссийские санкции
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077210288_0:5:1350:764_1920x0_80_0_0_fbd30815e64f561d5f2199196f68d043.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077210288_83:0:1283:900_1920x0_80_0_0_4f394e45c8add101d450c5c4156a1bc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
03:02 27.03.2026
 
© AP / Jon CherryПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP / Jon Cherry
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп продлил действие части санкций, введённых его предшественником Джо Байденом против финансового сектора России. Об этом в ночь на 27 марта сообщает РИА Новости
"Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом", — говорится в документе, который зарегистрирован в правительственной базе.
В указе Трампа отмечается, что поскольку якобы имеющаяся угроза национальной безопасности Соединённых Штатов сохраняется, действие санкций "должно быть продолжено".
Санкционный режим, о котором идёт речь, был установлен 15 апреля 2021 года исполнительным указом президента США Джо Байдена. В первой редакции документа вводился запрет для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкционные ограничения неоднократно расширялись.
Основанием для введения санкций были бездоказательно заявлены якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в политические процессы в США. В частности, выдуманная американскими демократами и опровергнутая теория о якобы связях Трампа с Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
