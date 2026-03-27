Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта

На юге Ирана несколько человек подорвались на минах-обманках, сообщило агентство Tasnim. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T10:53

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По информации издания, "самолеты противника сбросили в некоторых районах под Ширазом взрывчатые вещества, спрятанные в жестяные емкости, напоминающие обычные банки рыбных консервов".Другие новости к этому часу:🟦 Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Юты". Российский нападающий оформил 34-й хет-трик в карьере в НХЛ.🟦 Новые санкции Канады в отношении России являются просто "бумажной декларацией", приуроченной к заседанию глав внешнеполитических ведомств G7 во Франции. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.🟦 Восстановление техники США после окончания конфликта на Ближнем Востоке может обойтись в $1,4-2,9 млрд. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на бывшую сотрудницу Пентагона.🟦 ФСБ задержала троих чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы. "В рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов", — уточнили в ведомстве.О других новостях — в ежедневном обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта.

