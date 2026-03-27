Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта

Как сообщили западные издания, президент России Владимир Путин обсудил с предпринимателями дальнейшие планы по освобождению Донбасса. Тем временем в Пентагоне обсуждается, что США могут направить на Ближний Восток до 10 тысяч военных. Одновременно с этим Венгрию и Словакию наказывают за отказ помогать Киеву

2026-03-27T10:02

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

мирный

купянск

краснолиманское направление

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg

"Идти до границ": западные СМИ узнали планы России по Донбассу и испугалисьРоссийское руководство подтверждает решительный настрой на завершение специальной военной операции и достижение всех поставленных целей, включая полное освобождение Донбасса. Как сообщает издание The Bell* со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, состоявшейся после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), обсуждались дальнейшие планы по достижению целей СВО и вопросы обеспечения военных нужд. По данным источников, на встрече была подтверждена неизменность курса на защиту жителей Донбасса и освобождение территории региона от киевского режима. Другой источник уточнил, что речь шла о намерении "идти до границ Донбасса", что полностью соответствует задачам, поставленным президентом и Верховным главнокомандующим. В ходе встречи также обсуждались вопросы консолидации усилий государства и бизнеса для обеспечения обороноспособности страны. По информации издания, прозвучало предложение о добровольных взносах крупного бизнеса в бюджет. Инициатива, как утверждается, исходила от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Российские предприниматели, как сообщается, откликнулись на призыв к консолидации. В частности, миллиардер Сулейман Керимов, по данным The Bell*, пообещал внести около 100 миллиардов рублей. Издание Financial Times также сообщает о намерении сделать взнос со стороны Олега Дерипаски. Эскалация на Ближнем Востоке: США нацелились на 10 тысяч военныхСоединенные Штаты рассматривают возможность дополнительной переброски на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Пентагона, знакомых с ситуацией. По данным издания, таким образом американскому президенту Дональду Трампу хотят "предоставить больше военных вариантов действий" в регионе на фоне продолжающейся эскалации конфликта с Ираном. На этом фоне иранская сторона также усиливает свои оборонные позиции. Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Иран мобилизовал более 1 миллиона человек на случай возможной наземной операции США. В армию для участия в боевых действиях массово обращается и молодежь, подчеркивало агентство.Между тем Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля, однако иранская сторона, по данным американских СМИ, не обращалась к Вашингтону с просьбой о такой паузе. Как утверждает американский лидер, решение о временной остановке атак на иранские энергообъекты принято в одностороннем порядке. При этом, по информации The Wall Street Journal, Тегеран не запрашивал у США какой-либо паузы в нанесении ударов. Ранее Трамп заявлял, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние дни Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры. Однако в МИД Ирана эти утверждения опровергли, назвав их попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов. Одновременно с этим Российская Федерация запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН на фоне ударов по гражданским объектам на территории Ирана. Заседание запланировано на 27 марта, начало — в 17:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский. "Американское председательство назначило заседание на 27 марта в 10.00 по Нью-Йоркскому времени", — сообщил Успенский в разговоре с журналистами. Российская сторона инициировала проведение закрытых консультаций в связи с обеспокоенностью ударами, наносимыми по гражданской инфраструктуре Ирана. Москва неоднократно подчеркивала необходимость соблюдения норм международного права и недопустимость нанесения ударов по мирным объектам. "Дружба" дороже: стали известно, кого решили наказать за отказ кормить УкраинуДвухпартийная группа американских сенаторов намерена представить законопроект о введении санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times. Законопроект получил название Block Putin Act ("О блокировании Путина"). В случае принятия, он обяжет президента США ввести финансовые санкции и визовые ограничения против членов венгерского правительства, причастных к закупкам российской нефти и газа, а также тех, кто препятствовал поддержке Киева. Авторами документа выступили демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис — сопредседатели сенатской группы наблюдателей при НАТО. Они должны представить законопроект на этой неделе. В черновике текста имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прямой цели санкций не упоминается. Определять конкретных чиновников для внесения в санкционный список должна будет администрация господина Трампа. Еще в середине февраля Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине от Европейского союза, что было связано с повреждением газопровода "Дружба" на территории Украины. 25 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о прекращении поставок газа Киеву, пока тот не возобновит прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу.В то же время словацкая оппозиция обвинила премьер-министра страны Роберта Фицо в государственной измене, полиция начала расследование. Об этом сообщил в социальной сети Facebook глава представленной в парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Бранислав Грелинг. Уголовную жалобу подала оппозиционная партия SaS. Оппозиционеры обвиняют главу правительства в госизмене и других преступлениях в связи с его решением прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину из-за перекрытия нефтепровода "Дружба". По мнению заявителей, это решение наносит ущерб национальным интересам Словакии и может расцениваться как саботаж. Полиция Словакии начала расследование по данной жалобе. Дело передано в региональную прокуратуру Братиславы. Жалоба стала крупнейшей в истории страны — к ней присоединились более 13 тысяч граждан. Стоит напомнить, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказывал, как ошибки Владимира Зеленского испортили отношение Европейского союза к украинскому политику. Фицо неоднократно выступал против бездумной милитаризации Европы и настаивал на необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, чем вызывал недовольство прозападной оппозиции в своей стране.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, массированная атака киевского режима была отражена дежурными расчетами ПВО в нескольких регионах. Наибольшее количество дронов было сбито над Ленинградской областью. Губернатор Ленинградской области сообщил, что в регионе были уничтожены 36 беспилотников. В связи с угрозой атаки в воздушном пространстве вводились временные ограничения, которые повлияли на работу аэропорта Пулково.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении отмечается высокая активность беспилотных летательных аппаратов у населенных пунктов Степногорск и Приморское. Штурмовые действия ведутся на линии Мирное — Гуляйпольское — Чаривное. Российские подразделения продолжают оказывать давление на оборону противника, задействуя разведывательно-ударные комплексы и FPV-дроны для поражения выявленных целей. На Купянском направлении боевые действия переместились непосредственно в город Купянск, который остается в серой зоне. Российские войска освободили населенный пункт Шевяковка. Кроме того, продолжается расширение плацдарма у Хатнего и Мелового, что создает предпосылки для дальнейшего охвата Купянска-Узлового и полного освобождения агломерации. На Северском направлении российские подразделения занимаются укреплением позиций у ранее освобожденной Никифоровки, а также у Федоровки Второй. Ведется давление на Липовку, продолжаются бои у Кривой Луки и Калеников. Противник предпринимает попытки контратак, однако удержать занимаемые рубежи ему становится все сложнее. На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за город Красный Лиман. Российские войска наносят удары по позициям противника у Святогорска. На участке у Дробышево существенных изменений линии фронта не зафиксировано — там продолжаются позиционные столкновения.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

