Львовский военком переписал непосильно нажитое на родственников - не помогло

Судить будут заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований

2026-03-26T17:03

Следователи выяснили, что руководитель переименованного военкомата не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. "Имущество он оформил на тещу, хотя фактически приобрел за свой счет, - рассказали в ГБР. - Кроме того, в декларации отсутствуют автомобили Mercedes и Nissan, оформленные на отца и сестру должностного лица, но фактически использовали его и его жену. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет около 8 млн грн".Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Было установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретённого военкомом имущества.Чиновника будут судить за декларирование недостоверной информации. Ему грозит до 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности. Конфискация имущества "людолова" в сообщении ГБР не упомнинается."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий. Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы. Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Накануне В Одессе расстреляли полицейских, помогавших людоловам. ПодробностиТем временем: Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тысВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

