Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/ukrainskie-vrachi-pomogali-uklonistam-oformit-invalidnost-za-12-tys-1077182657.html
Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
Группа украинских медиков поймана на оформлении фиктивной инвалидности уклонистам. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
новости
одесса
украина
гбр
мобилизация на украине
тцк
уклонисты
ситуация на украине
криминал
медики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2aea9eb5ce10721279633380144f051b.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_545dc3fa0d26408a6b38df36dc9388b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс

13:14 26.03.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Группа украинских медиков поймана на оформлении фиктивной инвалидности уклонистам. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
"Сотрудники ГБР в Одессе разоблачили организованную группу медиков — членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования (создана вместо МСЭК), которые наладили заработок на оформлении фиктивной инвалидности", - сказано в официальном сообщении.
Организатором схемы назван врач-анестезиолог. Он предлагал военнообязанным оформить 3 группу инвалидности с последующим снятием с военного учета.
Следователи выяснили, что он вовлёк в схему еще двух врачей, которые готовили фиктивные медицинские документы, а также работника центра экстренной медицинской помощи. Последний оформлял карточки выезда "скорой" с вымышленными диагнозами задним числом.
"Стоимость таких услуг составила 12 тыс. долларов США, - сообщили в ГБР. - Организатор был задержан при оформлении документов о якобы "эпилепсии" одному из клиентов".
В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов $60 тыс. а также дорогие автомобили, мобильные телефоны с перепиской и поддельные медицинские документы.
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают других участников схемы и лиц, воспользовавшихся её услугами.
Накануне В Одессе расстреляли полицейских, помогавших людоловам. Подробности
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаУкраинаГБРмобилизация на УкраинеТЦКуклонистыситуация на Украинекриминалмедикикоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:52Правительство Украины денонсировало 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
13:35ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
13:25Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
13:22Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
13:14Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
12:4626 марта 2026 года, утренний эфир
12:18Теракт на аэродроме сорван: задержан пособник ВСУ. Новости СВО к этому часу
12:00О чём врал Трамп по Ирану и куда ВС России должны ударить на Украине этой весной — Литовкин
11:55Стали известны последствия ударов ВС РФ по Украине
11:53"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах
11:49Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину
11:41Новые регионы России: масштабное обновление медицины, туризма и инфраструктуры
11:18"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
11:15Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
09:51Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
09:00Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта
08:48Удары ВС РФ, продвижение армии и суд военных преступников ВСУ. Новости фронта к этому часу
08:00"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков
07:00Мир, в котором нет мира
06:50Нефть — доллар — долг. Как коалиция Эпштейна доламывает нефтедоллар
Лента новостейМолния