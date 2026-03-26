Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
Группа украинских медиков поймана на оформлении фиктивной инвалидности уклонистам. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
2026-03-26T13:14
новости
одесса
украина
гбр
мобилизация на украине
тцк
уклонисты
ситуация на украине
криминал
медики
"Сотрудники ГБР в Одессе разоблачили организованную группу медиков — членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования (создана вместо МСЭК), которые наладили заработок на оформлении фиктивной инвалидности", - сказано в официальном сообщении.Организатором схемы назван врач-анестезиолог. Он предлагал военнообязанным оформить 3 группу инвалидности с последующим снятием с военного учета.Следователи выяснили, что он вовлёк в схему еще двух врачей, которые готовили фиктивные медицинские документы, а также работника центра экстренной медицинской помощи. Последний оформлял карточки выезда "скорой" с вымышленными диагнозами задним числом."Стоимость таких услуг составила 12 тыс. долларов США, - сообщили в ГБР. - Организатор был задержан при оформлении документов о якобы "эпилепсии" одному из клиентов".В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов $60 тыс. а также дорогие автомобили, мобильные телефоны с перепиской и поддельные медицинские документы.Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают других участников схемы и лиц, воспользовавшихся её услугами.
