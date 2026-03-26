"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ

У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-26T16:23

Отвечая на вопрос о ситуации на северном фланге СВО, Алехин пояснил, с какими трудностями столкнулись ВСУ."Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой", — заявил Алехин.По его словам, из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". "Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах", — пояснил эксперт.Он добавил, что вместо эшелонов противнику приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт. "От грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке"", — констатировал собеседник издания.С учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, отметил Алехин, есть вероятность, что "кризис резервов" у ВСУ перерастет в "резервную катастрофу".Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

