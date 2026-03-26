"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ - 26.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/krizis-rezervov-pererastet-v-katastrofu-polkovnik-alekhin-o-logisticheskikh-problemakh-vsu-1077189900.html
"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ
"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ - 26.03.2026 Украина.ру
"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ
У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-26T16:23
2026-03-26T16:23
украина
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
прогнозы сво
спецоперация
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866045_0:215:3012:1910_1920x0_80_0_0_da1495496df6805da89974e124bdc52f.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации на северном фланге СВО, Алехин пояснил, с какими трудностями столкнулись ВСУ."Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой", — заявил Алехин.По его словам, из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". "Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах", — пояснил эксперт.Он добавил, что вместо эшелонов противнику приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт. "От грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке"", — констатировал собеседник издания.С учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, отметил Алехин, есть вероятность, что "кризис резервов" у ВСУ перерастет в "резервную катастрофу".Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
украина
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866045_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4d050200b7c4e21dff3247019d246eb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, харьков, логистика, всу, потери всу, разгром всу, война на украине
Украина, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Харьков, логистика, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, война на Украине

"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ

16:23 26.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Отвечая на вопрос о ситуации на северном фланге СВО, Алехин пояснил, с какими трудностями столкнулись ВСУ.
"Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой", — заявил Алехин.
По его словам, из-за проблем с железнодорожными перевозками у украинского командования возник "кризис резервов". "Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах", — пояснил эксперт.
Он добавил, что вместо эшелонов противнику приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт. "От грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке"", — констатировал собеседник издания.
С учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, отметил Алехин, есть вероятность, что "кризис резервов" у ВСУ перерастет в "резервную катастрофу".
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаГеннадий АлехинСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияХарьковлогистикаВСУпотери ВСУразгром ВСУвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:03Львовский военком переписал непосильно нажитое на родственников - не помогло
16:54По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам
16:54Волнения на Балтике. Эксперты о последних ударах Украины по порту Усть-Луга
16:40Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске
16:36Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке
16:23"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ
16:19Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом
16:01Траст – значит "доверие". Как обманывали доверие россиян и украинцев Мавроди и другие
15:58Разгром ВСУ под Волчанском: военный эксперт про ситуацию на харьковском направлении
15:40Где союзники Москвы: как устроена география поддержки России
15:39"Новый Армагеддон" или начало третьей мировой? Эксперт назвал три главных очага напряжения
14:58США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке - Зеленский
14:54Пожары в Киеве, взрывы в Черниговской области. Новости к этому часу
14:54Если боец впадает в панику – стреляю над головой, не помогает – бью прикладом
14:27Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны
13:52Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
13:35ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
13:25Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
13:22Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
13:14Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
Лента новостейМолния