https://ukraina.ru/20260326/1077177770.html
Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" - 26.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-26T11:15
2026-03-26T11:15
2026-03-26T11:15
эксклюзив
спецоперация
волчанск
украина
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
огнемет
дроны
железная дорога
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
На Липцевском участке Харьковского направления артиллеристы и операторы БПЛА из состава группировки войск "Север" продолжают наносить удары по ранее вскрытым целям. За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ вдоль автомобильной трассы, соединяющей дамбу Травянского водохранилища и важный тыловой узел противника в лесной зоне возле Слатино. На Волчанском направлении наши войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта.О результативной и эффективной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. В, частности, подтвердилось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья между селами Волоховка и Бочково. На этом участке практически в полном составе была уничтожена рота. Под Великим Бурлуком наши штурмовые группы в ходе ожесточённых боёв продвинулись на трёх участках. Подразделения РХБЗ группировки "Север" нанесли прицельное поражение ударами тяжелых огнеметных систем по опорному пункту 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Шевяковки.Вражеское командование в спешном порядке переводит пограничников и операторов БПЛА в штурмовики, в попытках стабилизировать обстановку. Наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го погранотряда перебросили в район Нестерного. Большинство из них имеют опыт участия в "АТО". При этом Операторов БПЛА из состава 159-й отдельной механизированной бригады бросили под Волчанск в лесную зону.Отмечу также, что слаженные действия разведчиков армейского корпуса позволили нанести эффективное огневое поражение выявленным целям, нарушить систему управления и логистику противника, а также снизить его боевой потенциал на Сумском и Харьковском направлениях.Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Становится очевидным, что из-за проблем с железнодорожными перевозками, например, у украинского командования возник "кризис резервов". Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах. Ведь вместо эшелонов приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт – от грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке". А, с учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, есть вероятность, что "кризис резервов" перерастет в "резервную катастрофу".Судя по поступающей информации наши огневые средства усилили интенсивность ракетно-бомбовых и дроновых ударов по узловым железнодорожным станциям и развязкам под Харьковом и Сумами.
волчанск
украина
харьков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, волчанск, украина, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, огнемет, дроны, железная дорога, резервы, логистика
Эксклюзив, Спецоперация, Волчанск, Украина, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, огнемет, дроны, железная дорога, резервы, логистика
Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На Липцевском участке Харьковского направления артиллеристы и операторы БПЛА из состава группировки войск "Север" продолжают наносить удары по ранее вскрытым целям. За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ вдоль автомобильной трассы, соединяющей дамбу Травянского водохранилища и важный тыловой узел противника в лесной зоне возле Слатино. На Волчанском направлении наши войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта.
О результативной и эффективной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. В, частности, подтвердилось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья между селами Волоховка и Бочково. На этом участке практически в полном составе была уничтожена рота. Под Великим Бурлуком наши штурмовые группы в ходе ожесточённых боёв продвинулись на трёх участках. Подразделения РХБЗ группировки "Север" нанесли прицельное поражение ударами тяжелых огнеметных систем по опорному пункту 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Шевяковки.
Вражеское командование в спешном порядке переводит пограничников и операторов БПЛА в штурмовики, в попытках стабилизировать обстановку. Наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го погранотряда перебросили в район Нестерного. Большинство из них имеют опыт участия в "АТО". При этом Операторов БПЛА из состава 159-й отдельной механизированной бригады бросили под Волчанск в лесную зону.
Отмечу также, что слаженные действия разведчиков армейского корпуса позволили нанести эффективное огневое поражение выявленным целям, нарушить систему управления и логистику противника, а также снизить его боевой потенциал на Сумском и Харьковском направлениях.
Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Становится очевидным, что из-за проблем с железнодорожными перевозками, например, у украинского командования возник "кризис резервов". Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах. Ведь вместо эшелонов приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт – от грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке". А, с учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, есть вероятность, что "кризис резервов" перерастет в "резервную катастрофу".
Судя по поступающей информации наши огневые средства усилили интенсивность ракетно-бомбовых и дроновых ударов по узловым железнодорожным станциям и развязкам под Харьковом и Сумами.