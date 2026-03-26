Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-26T11:15

На Липцевском участке Харьковского направления артиллеристы и операторы БПЛА из состава группировки войск "Север" продолжают наносить удары по ранее вскрытым целям. За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ вдоль автомобильной трассы, соединяющей дамбу Травянского водохранилища и важный тыловой узел противника в лесной зоне возле Слатино. На Волчанском направлении наши войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта.О результативной и эффективной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. В, частности, подтвердилось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья между селами Волоховка и Бочково. На этом участке практически в полном составе была уничтожена рота. Под Великим Бурлуком наши штурмовые группы в ходе ожесточённых боёв продвинулись на трёх участках. Подразделения РХБЗ группировки "Север" нанесли прицельное поражение ударами тяжелых огнеметных систем по опорному пункту 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Шевяковки.Вражеское командование в спешном порядке переводит пограничников и операторов БПЛА в штурмовики, в попытках стабилизировать обстановку. Наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го погранотряда перебросили в район Нестерного. Большинство из них имеют опыт участия в "АТО". При этом Операторов БПЛА из состава 159-й отдельной механизированной бригады бросили под Волчанск в лесную зону.Отмечу также, что слаженные действия разведчиков армейского корпуса позволили нанести эффективное огневое поражение выявленным целям, нарушить систему управления и логистику противника, а также снизить его боевой потенциал на Сумском и Харьковском направлениях.Логика оперативно-тактических действий подразделений российской армии вполне понятна. У противника с каждым днем возникают серьезные проблемы с логистикой. Становится очевидным, что из-за проблем с железнодорожными перевозками, например, у украинского командования возник "кризис резервов". Большое количество маршевого пополнения находится в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации, но отправлять их в районы боевых действий получается не регулярно и не в очень больших объемах. Ведь вместо эшелонов приходится использовать весь доступный автомобильный транспорт – от грузовиков и автобусов до легковых автомобилей. С точки зрения расстояний и грузоподъемности, "колеса" серьезно проигрывают перевозкам по "железке". А, с учетом недавней операции против железнодорожной инфраструктуры Украины, есть вероятность, что "кризис резервов" перерастет в "резервную катастрофу".Судя по поступающей информации наши огневые средства усилили интенсивность ракетно-бомбовых и дроновых ударов по узловым железнодорожным станциям и развязкам под Харьковом и Сумами.

Кирилл Курбатов

